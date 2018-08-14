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Краб-стригун опилио

Ученые проверили крабовые запасы Западной Камчатки

В мае-июле прошла комплексная донная траловая съемка на западнокамчатском шельфе. По предварительным результатам, в Камчатско-Курильской подзоне снизилось количество промысловых камчатских крабов и крабов-стригунов опилио.

Основной задачей экспедиции на научно-исследовательском судне «ТИНРО» была оценка запаса промысловых рыб и беспозвоночных. Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ТИНРО-Центра и КамчатНИРО выполнили 220 учетных траловых станций на глубинах от 12 до 211 м, начиная от 51°06´ с.ш. на юге до 57°40´ с.ш. на севере. В Камчатско-Курильской подзоне выполнили 114 тралений, в Западно-Камчатской – 106 тралений. Общая площадь охваченного съемками района составила около 51 тыс. км2.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, специалисты собрали материалы по камчатскому, синему, равношипому, волосатому четырехугольному крабам, крабам-стригунам опилио и бэрди, северной и углохвостой креветкам. Кроме того, ученые получили данные по запасам кукумарии, трубачей и морских ежей.

Согласно предварительным результатам съемок численность промысловых особей камчатского краба в 2018 г. в Камчатско-Курильской подзоне заметно снизилась по сравнению с результатами предыдущих исследований, а в Западно-Камчатской подзоне, напротив, показала некоторое увеличение. В запретных для промысла районах Западно-Камчатской подзоны в этом году наблюдалась высокая численность промысловых самцов камчатского краба, а также пререкрутов и молоди.

«Именно наличие многочисленного пополнения промыслового запаса в запретных для промысла районах обеспечивает поддержание стабильного состояния западно-камчатской популяции камчатского краба, несмотря на высокий уровень промыслового изъятия», - подчеркнули в пресс-службе.

Запасы краба-стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне находятся в неудовлетворительном состоянии. В 2018 г. продолжилось отмеченное в предыдущие годы снижение численности промысловых самцов. Сейчас она находится на минимальном за последние 15 лет уровне. Низкой остается и численность пререкрутов первого порядка, составляющих ближайшее пополнение промыслового запаса. Вместе с тем увеличилось количество пререкрутов второго порядка, которые могут вступить в промысел в 2020-2021 гг.

Собранные материалы свидетельствуют о том, что запасы большинства других исследованных промысловых беспозвоночных находятся в стабильном состоянии.

Результаты выполненной съемки будут использованы для подготовки прогнозов ОДУ на 2020 г. и последующие годы.

Fishnews
НазадМетки: ОДУкамчаткакрабкреветка
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