15 августа 2018 года

Воды Мурманской области загрязняют ГСМ с судов

Около 99% сточных вод в Мурманской области сбрасывается недостаточно очищенными или без очистки. Дополнительными источниками загрязнения становятся суда, допускающие утечки нефтепродуктов.

Вопрос рассматривался в рамках «регионального часа» Минприроды, с докладом выступила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, одна из основных экологических проблем региона, требующих первоочередного решения, - загрязнение поверхностных водных источников, сброс производственных и хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод предприятиями и организациями на берегах Кольского залива.

Другим источником загрязнений морских и речных вод региона назвали суда, из энергетических установок которых утекают горюче-смазочные материалы. При этом применяемые в области технологии и оборудование для очистки нефтесодержащих вод устарели и нуждаются в модернизации, отметили в Минприроды. Участники совещания рекомендовали выстроить работу с судовладельцами по устранению причин загрязнения.

На совещании также обсудили вопрос загрязнения акваторий затопленными судами. Отмечено, что в регионе начат подъем «подводного флота». Федеральный центр взял вопрос на контроль.

Fishnews