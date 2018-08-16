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Дальневосточная сардина (иваси)

Иваси, скумбрия и сайра радуют большими уловами

Российские уловы сардины-иваси, скумбрии и сайры к 13 августа достигли в общей сложности 16 тыс. тонн - в четыре раза (+12 тыс. тонн) выше уровня прошлого года. Ученые отмечают позитивную ситуацию с условиями для промысла.

Ход промысла обсудили на еженедельном заседании штаба пелагической путины, видеоконференцию с регионами провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Вылов сардины-иваси вырос на 7,5 тыс. тонн к уровню 2017 г. – до 9 тыс. тонн, скумбрии добыто на 4,4 тыс. тонн больше – почти 5 тыс. тонн. Вылов сайры составил 3 тыс. тонн, на 1 тыс. тонн превысив показатель на отчетную дату прошлого года. На промысле находятся девять добывающих судов под российским флагом, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

«На данный момент суда работают южнее и юго-восточнее острова Шикотан. Ситуация на промысле сардины и скумбрии по сравнению с предыдущей неделей значительно улучшилась. Среднесуточный показатель вылова сардины вырос до 17 тонн, скумбрии до 77 тонн», – сообщил с борта добывающего судна «Торлэнд» начальник промрайона, представитель координационной группы Росрыболовства Дмитрий Антоненко.

По прогнозу ТИНРО-Центра, в ближайшие дни в районе Южных Курил ожидается усиление ветра и ухудшение погодных условий. Однако в целом ситуация с формированием промысловых скоплений и условий для промысла достаточно позитивна. Ожидается, что снижение темпов прогрева воды, обострение фронтальных разделов и начало первого этапа южных миграций приведет к уплотнению скоплений и росту эффективности лова, уменьшению непроизводительных потерь времени.

«В сентябре мы приступим ко второму этапу научно-поисковых работ», – доложил директор института Алексей Байталюк. Для поиска, визуализации, учета и облова скоплений пелагических видов будут использовать оборудованное новым светотехническим оборудованием НИС «Владимир Сафонов», авиаразведку и дистанционные системы зондирования поверхности океана. «Этими работами мы продолжаем восстановление комплексных научно-поисковых работ, промысловой разведки, начатое в прошлом году с нашими партнерами», – отметил глава ТИНРО-Центра.

«В целом обстановка по путине улучшается, сайра начинает смещаться в российские воды, уплотняются скопления сардины и скумбрии. В связи с этим территориальным управлениям совместно с органами исполнительной власти субъектов необходимо провести совещание с пользователями по организации дальнейшего промысла в этом районе», – поручил Петр Савчук.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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