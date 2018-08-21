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В Казани открылась 29-я сессия российско-американского Межправительственного консультативного комитета по рыбному хозяйству. Фото пресс-службы Росрыболовства

Россия и США обсуждают рыбные запасы

В Казани открылась 29-я сессия российско-американского Межправительственного консультативного комитета по рыбному хозяйству. В частности, стороны обсуждают состояние запасов минтая и перспективы арктического рыболовства.

Российскую делегацию возглавляет заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на 29-й сессии МКК предполагается обсудить результаты научного сотрудничества в изучении морских живых ресурсов и совместных исследований, состояние запасов беринговоморского минтая, краба, морских млекопитающих. Также на повестке дня стоят вопросы биоразнообразия за пределами национальной юрисдикции и перспективы арктического рыболовства.

Отдельно стороны планируют рассмотреть реализацию межправительственного соглашения о сотрудничестве в целях предотвращения, сдерживания и ликвидации ННН-промысла морских живых ресурсов.

Сессия завершится 22 августа.

Fishnews
НазадМетки: крабросрыболовствосша
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