21 августа 2018 года

ФАС усмотрела нарушения в распределении японской квоты

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Росрыболовства. Сбор и рассмотрение заявок на лимиты вылова сардины-иваси, скумбрии и анчоуса в водах Японии в 2017 г. проходили на неконкурентной основе, считают в ФАС.

По мнению антимонопольного ведомства, в действиях Федерального агентства по рыболовству содержатся признаки ограничения конкуренции (части 1 статьи 15 закона «О защите конкуренции»).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАС, нарушения выявили при рассмотрении заявлений компаний, которые в прошлом году собирались вести промысел сардины-иваси, скумбрии и анчоуса в исключительной экономической зоне Японии.

Из пяти поступивших в Росрыболовство заявок три агентство оперативно рассмотрело и отправило в свое представительство в Японии. А заявки двух других организаций передали туда спустя 14 календарных дней, отметили в ФАС.

Ввиду отсутствия предельных сроков для сбора заявок, ключевым фактором для получения разрешений в 2017 г. стала очередность отправки заявок японской стороне, подчеркнули в ведомстве. В результате всю квоту иваси, скумбрии и анчоуса распределили между тремя организациями, заявки которых первыми поступили в Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. По поступившим позже заявкам японская сторона отказала в выделении лимитов, так как предоставленный объем уже был распределен, обратили внимание в ФАС.

Росрыболовству выдали предупреждение, обязывающее до 1 июля установить конкурентный порядок сбора и рассмотрения заявок компаний, а также установить требования к срокам подачи и перенаправления заявок между органами власти, задействованными в распределении квот.

«Проанализировав полученные пояснения в рамках исполнения предупреждения, мы пришли к выводу, что предпринятые на сегодня меры не приведут к возможности проведения конкурентного отбора рыбохозяйственных организаций, намеренных вести промысел в районах действия международных договоров Российской Федерации, в ИЭЗ Японии в частности. В связи с неисполнением предупреждения антимонопольного органа в отношении Росрыболовства возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства», - рассказал заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян.

Fishnews