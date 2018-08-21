Новости
Скумбрия и дальневосточная сардина (иваси)

ФАС усмотрела нарушения в распределении японской квоты

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Росрыболовства. Сбор и рассмотрение заявок на лимиты вылова сардины-иваси, скумбрии и анчоуса в водах Японии в 2017 г. проходили на неконкурентной основе, считают в ФАС.

По мнению антимонопольного ведомства, в действиях Федерального агентства по рыболовству содержатся признаки ограничения конкуренции (части 1 статьи 15 закона «О защите конкуренции»).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАС, нарушения выявили при рассмотрении заявлений компаний, которые в прошлом году собирались вести промысел сардины-иваси, скумбрии и анчоуса в исключительной экономической зоне Японии.

Из пяти поступивших в Росрыболовство заявок три агентство оперативно рассмотрело и отправило в свое представительство в Японии. А заявки двух других организаций передали туда спустя 14 календарных дней, отметили в ФАС.

Ввиду отсутствия предельных сроков для сбора заявок, ключевым фактором для получения разрешений в 2017 г. стала очередность отправки заявок японской стороне, подчеркнули в ведомстве. В результате всю квоту иваси, скумбрии и анчоуса распределили между тремя организациями, заявки которых первыми поступили в Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. По поступившим позже заявкам японская сторона отказала в выделении лимитов, так как предоставленный объем уже был распределен, обратили внимание в ФАС.

Росрыболовству выдали предупреждение, обязывающее до 1 июля установить конкурентный порядок сбора и рассмотрения заявок компаний, а также установить требования к срокам подачи и перенаправления заявок между органами власти, задействованными в распределении квот.

«Проанализировав полученные пояснения в рамках исполнения предупреждения, мы пришли к выводу, что предпринятые на сегодня меры не приведут к возможности проведения конкурентного отбора рыбохозяйственных организаций, намеренных вести промысел в районах действия международных договоров Российской Федерации, в ИЭЗ Японии в частности. В связи с неисполнением предупреждения антимонопольного органа в отношении Росрыболовства возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства», - рассказал заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян.

Fishnews
НазадМетки: ФАСросрыболовствояпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор Яков МИРКИН

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор

Яков МИРКИН

Крабовый промысел сейчас на развилке

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55 Сергей БАРАБАНОВ

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55

Сергей БАРАБАНОВ

История учит ценить людей и ресурс

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Moon Tech – холод иного уровня

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

Антон БАЖЕНОВ

«Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Отлаженные электронные торги станут отличным инструментом

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Для пограничников нет различий между транспортными и рыболовными судами

Все материалы

Крупным планом

Разработчики рассчитывают, что использование портала положительно скажется на качестве управленческих решений

Что предлагает рыбакам портал ОСМ

Синий краб

Жаркий Китай

В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

«Сероглазка»: большие планы камчатского терминала

«Сероглазка»: большие планы камчатского терминала

Все материалы

События

На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

Карельский флот пополнят новые ярусоловы

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.