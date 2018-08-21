21 августа 2018 года

Китай понес первые «рыбные» потери в торговой войне

Как минимум одна крупная рыбоперерабатывающая компания в Даляне уже разорилась из-за торговой войны между Соединенными Штатами и КНР. Другие китайские предприятия испытывают сложности с кредитованием.

О банкротстве двух крупных перерабатывающих компаний из Даляня в результате введения пошлины в 25% на ввоз китайских продуктов в США пишет британский портал Undercurrent News. Он ссылается на доклад канадской рыбопромышленной фирмы Tradex Foods. Отмечается, что другие предприятия рыбной отрасли в КНР испытывают трудности с получением кредитов.

Собственная проверка Undercurrent News подтвердила банкротство одной из фирм, занимавшейся глубокой переработкой кальмара и лосося. В другой якобы обанкротившейся компании заявили, что действительно имели проблемы с кредитованием, однако в настоящее время фабрика работает. В еще одной компании порталу рассказали, что с началом торговой войны даже лояльный к ней прежде банк внезапно стал ужесточать условия займов.

Как сообщает Fishnews, работа без резервов сужает возможности даляньских переработчиков. Производственные циклы стали короткими, поскольку сырье приходится закупать малыми партиями. В результате цены на продукцию в последние три месяца растут. Особенно сложно переработчикам, специализирующимся на красной рыбе. Лосось приобретается в ограниченный период, поэтому если компании не удается закупить сырье, заводу приходится либо простаивать, либо перепрофилироваться на другую рыбу. Ожидается, что рыбную отрасль КНР ждут новые банкротства.

Помимо последствий торговой войны с США на китайские предприятия рыбопереработки негативно влияет и рост минимальной зарплаты. В Циндао она увеличилась на 5,8% в прошлом году. в Даляне - на 17,7% с весны 2016 г.

Fishnews