18 июня 2018 года

Лососю и лобстеру США усложняют въезд в Поднебесную

Пекин объявил о введении 25% ввозной пошлины на большое количество американских рыбы и морепродуктов, в том числе на горбушу и лобстера. В список попало около 100 наименований товаров из водных биоресурсов общей экспортной стоимостью около 1 млрд долларов в год.

Новые пошлины будут применяться с 6 июля. Они станут дополнительным сбором сверх установленных ранее, пишет британский портал Undercurrent News. Это новый виток эскалации в торговой войне между Китаем и Соединенными Штатами.

КНР объявила об ответных мерах всего через несколько часов после того, как Торговое представительство США сообщило о пересмотре тарифов на ввоз 800 наименований китайских товаров общей экспортной стоимостью 50 млрд долларов. Введение новых пошлин на них также ожидается 6 июля.

Американские рыбаки в течение двух месяцев напряженно следили за тем, как Торгпредство США под предлогом борьбы с воровством интеллектуальной собственности увеличивало ввозные пошлины на широкий круг импортной продукции из КНР.

В этот раз Пекин ответил списком из 545 наименований продуктов, в основном сельскохозяйственного происхождения. В их числе – морепродукты, рис, соевые бобы, кукуруза, табак, виски.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ожидается, что сильнее всего пострадают добытчики лосося и лобстера. В перечень вошли практически все варианты продукции из этих гидробионтов.

По данным Undercurrent News, доля лосося в общей структуре американского экспорта в Китай, оцениваемого в 1,3 млрд долларов, в прошлом году составила 318,5 млн долларов. От продажи лобстера в Поднебесную рыбаки Соединенных Штатов заработали 142,4 млн долларов. Недавно конгрессмены от штата Мэн (где в основном и добывается лобстер), просили Белый дом не затрагивать морепродукты в торговой войне с Китаем. А губернатор Аляски Билл Уокер (в этом штате США осваивают большую часть лосося) во главе торговой миссии лично посетил Китай в мае.

Национальный институт рыболовства (National Fisheries Institute, NFI) выразил разочарование по поводу введения дополнительных тарифов. Вину американские рыбаки возложили как на Пекин (указав на отсутствие связи между продукцией, на которую Китай и США повышают пошлины), так и на Белый дом (его политику считают причиной торговой войны).

Fishnews