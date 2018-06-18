Новости
Лобстер. Автор фото Dana Moos

Лососю и лобстеру США усложняют въезд в Поднебесную

Пекин объявил о введении 25% ввозной пошлины на большое количество американских рыбы и морепродуктов, в том числе на горбушу и лобстера. В список попало около 100 наименований товаров из водных биоресурсов общей экспортной стоимостью около 1 млрд долларов в год.

Новые пошлины будут применяться с 6 июля. Они станут дополнительным сбором сверх установленных ранее, пишет британский портал Undercurrent News. Это новый виток эскалации в торговой войне между Китаем и Соединенными Штатами.

КНР объявила об ответных мерах всего через несколько часов после того, как Торговое представительство США сообщило о пересмотре тарифов на ввоз 800 наименований китайских товаров общей экспортной стоимостью 50 млрд долларов. Введение новых пошлин на них также ожидается 6 июля.

Американские рыбаки в течение двух месяцев напряженно следили за тем, как Торгпредство США под предлогом борьбы с воровством интеллектуальной собственности увеличивало ввозные пошлины на широкий круг импортной продукции из КНР.

В этот раз Пекин ответил списком из 545 наименований продуктов, в основном сельскохозяйственного происхождения. В их числе – морепродукты, рис, соевые бобы, кукуруза, табак, виски.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ожидается, что сильнее всего пострадают добытчики лосося и лобстера. В перечень вошли практически все варианты продукции из этих гидробионтов.

По данным Undercurrent News, доля лосося в общей структуре американского экспорта в Китай, оцениваемого в 1,3 млрд долларов, в прошлом году составила 318,5 млн долларов. От продажи лобстера в Поднебесную рыбаки Соединенных Штатов заработали 142,4 млн долларов. Недавно конгрессмены от штата Мэн (где в основном и добывается лобстер), просили Белый дом не затрагивать морепродукты в торговой войне с Китаем. А губернатор Аляски Билл Уокер (в этом штате США осваивают большую часть лосося) во главе торговой миссии лично посетил Китай в мае.

Национальный институт рыболовства (National Fisheries Institute, NFI) выразил разочарование по поводу введения дополнительных тарифов. Вину американские рыбаки возложили как на Пекин (указав на отсутствие связи между продукцией, на которую Китай и США повышают пошлины), так и на Белый дом (его политику считают причиной торговой войны).

Fishnews
НазадМетки: КНРкитайлососьсша
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Готовы ли вы к переходу на обязательную электронную ветсертификацию?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Программа инвестквот должна сохранять смысл и рациональность

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Развитие марикультуры Приморья - одна из приоритетных задач

Член Совета Федерации от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

Член Совета Федерации от Республики Карелия

Игорь ЗУБАРЕВ

Уникальным озерам нужна защита

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Время принимать антикризисные меры на Амуре

Все интервью

Личное мнение

Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

Партнер юридической фирмы «Инмар»

Константин ИВАНЧИН

Конституционный суд на стороне судовладельцев

Депутат Законодательной думы Хабаровского края Павел СИМИГИН. Фото с сайта khabarovsk.er.ru

Депутат Законодательной думы Хабаровского края

Павел СИМИГИН

Путина покажет, достаточно ли принятых мер

Все материалы

Крупным планом

Гребешок, выращенный марикультурным хозяйством

Страхованию в аквакультуре готовят рабочий механизм с господдержкой

Трепанг и гребешок, выращенные в Приморье

Сергей Масленников: Современная марикультура – друг природы, а не враг

Возрождение детского парусного спорта в Невельске – знаковый проект для фонда «Родные острова»

Во что вкладываются сахалинские рыбаки

Кальмар

Кальмар преткновения

Все материалы

События

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

Глобальный рынок оценил российскую рыбу

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.