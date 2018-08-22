Новости
Желтоперый тунец. Фото с сайта «Википедии»

​На Филиппинах возьмутся за выращивание тунца

Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин (BFAR) планирует совместно с японскими специалистами заняться выращиванием желтоперого тунца на острове Самар. Предполагается вылавливать мальков и отправлять их на аквафермы.

Министерство сельского хозяйства Филиппин уже имеет опыт в реализации проектов по разведению бангуса и тиляпии, сообщает корреспондент Fishnews. Как пишет газета BusinessMirror, в выращивании тунца чиновники видят ряд преимуществ.

Во-первых, потребители больше ценят жирного тунца, а в аквакультурной рыбе содержание жира наиболее высокое. Во-вторых, такой тунец немедленно отправляется на прилавки, сохраняя свои вкусовые качества. А выловленному в дикой природе тунцу зачастую приходится много дней путешествовать в ящике со льдом.

Сооснователь компании Fins and Leaves Йон ван Бейнен (Jonah van Beijnen), приложивший большие усилия для развития первых рыбозаводов по разведению групера на Филиппинах 10 лет назад, убежден, что воды республики лучше всего подходят для выращивания тунца в Юго-Восточной Азии. По мнению эксперта, географическое положение архипелага делает его идеальным местом, так как острова находятся практически в центре зоны нереста желтоперого тунца. А это поможет переходу аквакультуры на полный замкнутый цикл в будущем.

Йон ван Бейнен рассказал, что тунцовые садки, несмотря на большие размеры, очень похожи на садки для бангуса, которого уже производят филиппинские аквафермеры. Также бизнесмен отметил, что правительству следовало бы сосредоточиться на выращивании тунца из икры, а не добывать мальков в природной среде.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураикраправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор Яков МИРКИН

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор

Яков МИРКИН

Крабовый промысел сейчас на развилке

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55 Сергей БАРАБАНОВ

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55

Сергей БАРАБАНОВ

История учит ценить людей и ресурс

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Moon Tech – холод иного уровня

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

Антон БАЖЕНОВ

«Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Отлаженные электронные торги станут отличным инструментом

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Для пограничников нет различий между транспортными и рыболовными судами

Все материалы

Крупным планом

Советские и норвежские морские исследователи перед главном входом в ПИНРО в августе 1958. Фото из архива Института морских исследований

60 лет российско-норвежского научного сотрудничества: приподняли железный занавес ради общего моря

Разработчики рассчитывают, что использование портала положительно скажется на качестве управленческих решений

Что предлагает рыбакам портал ОСМ

Синий краб

Жаркий Китай

В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

Все материалы

События

На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

Карельский флот пополнят новые ярусоловы

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.