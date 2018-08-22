22 августа 2018 года

​На Филиппинах возьмутся за выращивание тунца

Бюро рыболовства и водных ресурсов Филиппин (BFAR) планирует совместно с японскими специалистами заняться выращиванием желтоперого тунца на острове Самар. Предполагается вылавливать мальков и отправлять их на аквафермы.

Министерство сельского хозяйства Филиппин уже имеет опыт в реализации проектов по разведению бангуса и тиляпии, сообщает корреспондент Fishnews. Как пишет газета BusinessMirror, в выращивании тунца чиновники видят ряд преимуществ.



Во-первых, потребители больше ценят жирного тунца, а в аквакультурной рыбе содержание жира наиболее высокое. Во-вторых, такой тунец немедленно отправляется на прилавки, сохраняя свои вкусовые качества. А выловленному в дикой природе тунцу зачастую приходится много дней путешествовать в ящике со льдом.

Сооснователь компании Fins and Leaves Йон ван Бейнен (Jonah van Beijnen), приложивший большие усилия для развития первых рыбозаводов по разведению групера на Филиппинах 10 лет назад, убежден, что воды республики лучше всего подходят для выращивания тунца в Юго-Восточной Азии. По мнению эксперта, географическое положение архипелага делает его идеальным местом, так как острова находятся практически в центре зоны нереста желтоперого тунца. А это поможет переходу аквакультуры на полный замкнутый цикл в будущем.

Йон ван Бейнен рассказал, что тунцовые садки, несмотря на большие размеры, очень похожи на садки для бангуса, которого уже производят филиппинские аквафермеры. Также бизнесмен отметил, что правительству следовало бы сосредоточиться на выращивании тунца из икры, а не добывать мальков в природной среде.

Fishnews