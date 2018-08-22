22 августа 2018 года

ТОР «Большой Камень» добавят бюджета

Министерство по развитию Дальнего Востока предлагает выделить средства из федерального бюджета на подключение к коммуникациям рыбопромышленного предприятия в рамках ТОР «Большой Камень» в Приморье.

Минвостокразвития подготовило проект изменений постановления правительства о территории опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) «Большой Камень». Предлагается увеличить финансирование за счет федерального бюджета более чем на 2146 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Речь идет о перераспределении средств в рамках основного мероприятия «Создание и развитие территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе» подпрограммы «Создание условий для опережающего социально-экономического развития ДФО» госпрограммы по развитию Дальнего Востока. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту постановления. Таким образом, общий объем финансирования составит 5 298,49 млн рублей.

Эти средства предложено направить, в том числе на подключение к системе водоснабжения и водоотведения городского округа Большой Камень, сетям газоснабжения, электросетевой инфраструктуре АО «РК «Новый мир». Напомним, что группа компаний «Доброфлот», в состав которой входит РК «Новый мир», заявила о реализации в рамках ТОР проекта по строительству рыбоперерабатывающего завода. Под него компания рассчитывает получить инвестиционные квоты вылова минтая и сельди.

Fishnews