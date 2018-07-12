12 июля 2018 года

Минтаевый завод под инвестквоты начали строить в Приморье

В Приморском крае, в рамках ТОР «Большой Камень», приступили к строительству завода по переработке минтая в рамках программы инвестквот – об этом сообщила администрация региона. Инвестор – группа компаний «Доброфлот», заявленная стоимость проекта – 3,5 млрд рублей.

Завод сможет выпускать более 110 тонн готовой продукции в сутки, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Приморья.

«Мы приступили к реализации инвестпроекта, – сказал управляющий холдингом Александр Ефремов. – Наша компания специализируется на рыбопереработке, мы этим занимаемся 15 лет, у нас на берегу работает 1,8 тыс. человек. Полуфабрикаты будем делать и пресервы».

Напомним, что одним из победителей прошедшего в апреле аукциона на понижение по распределению инвестквот стал входящий в «Доброфлот» рыболовецкий колхоз «Новый мир», расположенный в городе Большой Камень. Как следует из протокола аукциона, под инвестиционный объект – береговой рыбоперерабатывающий завод типа «М» – компания сможет получать квоты вылова минтая и тихоокеанской сельди.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил «Доброфлоту» заниматься не только минтаем и сардиной-иваси, но и глубоководными биоресурсами. «Возможно, будем субсидировать это направление, я переговорю с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым о создании подобной программы», – сказал глава региона. Андрей Тарасенко также предложил реализовывать готовую продукцию через «Дальневосточный аукционный рыбный дом».

Fishnews