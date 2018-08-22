Новости
В ТОР «Камчатка» завершается строительство завода по переработке минтая. Фото пресс-службы Минвостокразвития

На Камчатке скоро появится новый рыбозавод

В ТОР «Камчатка» завершается строительство предприятия по переработке минтая. Современный завод мощностью не менее 100 тонн готовой продукции в сутки возводит в селе Устьевое компания «Витязь-Авто».

Планируется, что уже к концу года завод будет готов приступить к выпуску широкого ассортимента рыбной продукции. Инвестиционный проект стоимостью около 294 млн рублей, рассчитанный на создание 340 рабочих мест, резидент ТОР реализует в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, построены здания берегового завода, холодильника и машинного отделения, филейного цеха. На территории 2,6 га также разместятся основные производственные цеха по переработке лососевых, участок РМУ и общежитие для работников. Всего в комплекс войдет семь зданий и разгрузочно-погрузочная площадка.

Кроме того, уже приобретено оборудование по изготовлению минтаевого филе и фарша мощностью не менее 100 тонн продукции в сутки и производству муки и рыбного жира в объемах до 20 тонн в сутки. Выбор сделан в пользу машин известных марок Японии и Германии.

«В составе Камчатского дивизиона кластера, который также включает Курильский, Сахалинский и Приморский дивизионы, новый завод будет специализироваться на выпуске продукции глубокой степени переработки рыбы, выловленной на российской территории, - рассказал генеральный директор «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас. - Наш проект вписывается в Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса России - 2030 на Дальнем Востоке, в том числе в концепцию дальневосточного рыбопромышленного кластера, представленную Федеральным агентством по рыболовству в 2016 году».

По мнению резидента ТОР «Камчатка», на рынке, который меняется вслед за потребительскими предпочтениями, ожидается структурное изменение: переход на продукты с минимальным временем приготовления - от неразделанной рыбы к филе.

Продукция нового завода будет представлена в широком ассортименте: филе индивидуальной заморозки и блочное, стейки, потрошеные тушки, а также фарш и мука из минтая, трески и лососевых.

Fishnews

  • В ТОР «Камчатка» завершается строительство завода по переработке минтая. Фото пресс-службы Минвостокразвития
  • Современное предприятие мощностью не менее 100 тонн готовой продукции в сутки возводит в селе Устьевое компания «Витязь-Авто». Фото пресс-службы Минвостокразвития
    •
    НазадМетки: дальний востоккамчаткакластеряпония
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    Заявительной кампанией в целом довольны

    Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

    Член Совета Федерации от Приморского края

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Отрасли уделяется большое внимание

    Все материалы

    Интервью

    Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор Яков МИРКИН

    Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор

    Яков МИРКИН

    Крабовый промысел сейчас на развилке

    Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55 Сергей БАРАБАНОВ

    Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55

    Сергей БАРАБАНОВ

    История учит ценить людей и ресурс

    Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

    Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ

    ЛИ Янь

    Moon Tech – холод иного уровня

    Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

    Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

    Антон БАЖЕНОВ

    «Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

    Все интервью

    Личное мнение

    Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Отлаженные электронные торги станут отличным инструментом

    Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ Владимир ГРИГОРЬЕВ

    Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ

    Владимир ГРИГОРЬЕВ

    Для пограничников нет различий между транспортными и рыболовными судами

    Все материалы

    Крупным планом

    Советские и норвежские морские исследователи перед главном входом в ПИНРО в августе 1958. Фото из архива Института морских исследований

    60 лет российско-норвежского научного сотрудничества: приподняли железный занавес ради общего моря

    Разработчики рассчитывают, что использование портала положительно скажется на качестве управленческих решений

    Что предлагает рыбакам портал ОСМ

    Синий краб

    Жаркий Китай

    В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

    В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

    Все материалы

    События

    На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

    Карельский флот пополнят новые ярусоловы

    В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

    ВАРПЭ утвердила план работы на год

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.