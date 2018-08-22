22 августа 2018 года

На Камчатке скоро появится новый рыбозавод

В ТОР «Камчатка» завершается строительство предприятия по переработке минтая. Современный завод мощностью не менее 100 тонн готовой продукции в сутки возводит в селе Устьевое компания «Витязь-Авто».

Планируется, что уже к концу года завод будет готов приступить к выпуску широкого ассортимента рыбной продукции. Инвестиционный проект стоимостью около 294 млн рублей, рассчитанный на создание 340 рабочих мест, резидент ТОР реализует в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, построены здания берегового завода, холодильника и машинного отделения, филейного цеха. На территории 2,6 га также разместятся основные производственные цеха по переработке лососевых, участок РМУ и общежитие для работников. Всего в комплекс войдет семь зданий и разгрузочно-погрузочная площадка.

Кроме того, уже приобретено оборудование по изготовлению минтаевого филе и фарша мощностью не менее 100 тонн продукции в сутки и производству муки и рыбного жира в объемах до 20 тонн в сутки. Выбор сделан в пользу машин известных марок Японии и Германии.

«В составе Камчатского дивизиона кластера, который также включает Курильский, Сахалинский и Приморский дивизионы, новый завод будет специализироваться на выпуске продукции глубокой степени переработки рыбы, выловленной на российской территории, - рассказал генеральный директор «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас. - Наш проект вписывается в Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса России - 2030 на Дальнем Востоке, в том числе в концепцию дальневосточного рыбопромышленного кластера, представленную Федеральным агентством по рыболовству в 2016 году».

По мнению резидента ТОР «Камчатка», на рынке, который меняется вслед за потребительскими предпочтениями, ожидается структурное изменение: переход на продукты с минимальным временем приготовления - от неразделанной рыбы к филе.

Продукция нового завода будет представлена в широком ассортименте: филе индивидуальной заморозки и блочное, стейки, потрошеные тушки, а также фарш и мука из минтая, трески и лососевых.

Fishnews