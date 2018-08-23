23 августа 2018 года

В Японии озаботились борьбой с трепанговыми браконьерами

Растущий спрос на трепанга в Китае стимулирует его незаконную добычу в Японии. Власти Страны восходящего солнца разработали план по борьбе с браконьерским промыслом, включающий систему подтверждения происхождения «морского огурца», идущего на экспорт.

По информации Министерства финансов Японии, общая стоимость отправленного за рубеж трепанга в 2017 г. достигла 22,9 млрд. иен (около 14,07 млрд рублей). Большая часть голотурий была отправлена в Гонконг и материковый Китай. Переработанный «морской огурец» продавался по цене в 27 тыс. иен (около 16,6 тыс. рублей) за килограмм.

Японское Агентство по рыболовству подготовило меру, чтобы свести на нет незаконный промысел трепанга: экспортеров обяжут предъявлять таможенникам сертификат происхождения продукта. Этот документ будет выдавать рыбацкий кооператив.

В агентстве считают трепанг одной из важнейших экспортных позиций наравне с гребешком и жемчугом. Кроме того, власти обеспокоены тем, что деньги от продажи незаконно добытого «морского огурца» идут на финансирование организованной преступности, пишет The Japan Times.

В мае и июне японская полиция арестовала нескольких членов преступных сообществ и других подозреваемых за незаконную добычу 450 кг трепанга на побережье города Исикари и еще 400 кг возле города Вакканай на Хоккайдо. По словам одного из высокопоставленных полицейских острова, те 30 дел, которые ежегодно заводятся в связи с нелегальным ловом «морского огурца», – всего лишь верхушка айсберга браконьерского промысла.

Как сообщает корреспондент Fishnews, нарушители влияют на уловы трепанга законопослушных добытчиков. На Хоккайдо добыча этого гидробионта упала с 2,84 тыс. тонн в 2007 г. до 2,14 тыс. тонн в 2016 г. В некоторых районах вылов трепанга был запрещен из-за сокращения запасов.

Fishnews