Новости
Коробки с трепангом, конфискованные у браконьеров на побережье Исикари. Фото с сайта The Japan Times

В Японии озаботились борьбой с трепанговыми браконьерами

Растущий спрос на трепанга в Китае стимулирует его незаконную добычу в Японии. Власти Страны восходящего солнца разработали план по борьбе с браконьерским промыслом, включающий систему подтверждения происхождения «морского огурца», идущего на экспорт.

По информации Министерства финансов Японии, общая стоимость отправленного за рубеж трепанга в 2017 г. достигла 22,9 млрд. иен (около 14,07 млрд рублей). Большая часть голотурий была отправлена в Гонконг и материковый Китай. Переработанный «морской огурец» продавался по цене в 27 тыс. иен (около 16,6 тыс. рублей) за килограмм.

Японское Агентство по рыболовству подготовило меру, чтобы свести на нет незаконный промысел трепанга: экспортеров обяжут предъявлять таможенникам сертификат происхождения продукта. Этот документ будет выдавать рыбацкий кооператив.

В агентстве считают трепанг одной из важнейших экспортных позиций наравне с гребешком и жемчугом. Кроме того, власти обеспокоены тем, что деньги от продажи незаконно добытого «морского огурца» идут на финансирование организованной преступности, пишет The Japan Times.

В мае и июне японская полиция арестовала нескольких членов преступных сообществ и других подозреваемых за незаконную добычу 450 кг трепанга на побережье города Исикари и еще 400 кг возле города Вакканай на Хоккайдо. По словам одного из высокопоставленных полицейских острова, те 30 дел, которые ежегодно заводятся в связи с нелегальным ловом «морского огурца», – всего лишь верхушка айсберга браконьерского промысла.

Как сообщает корреспондент Fishnews, нарушители влияют на уловы трепанга законопослушных добытчиков. На Хоккайдо добыча этого гидробионта упала с 2,84 тыс. тонн в 2007 г. до 2,14 тыс. тонн в 2016 г. В некоторых районах вылов трепанга был запрещен из-за сокращения запасов.

Fishnews
НазадМетки: китайяпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Исландия в России Сигридур БЕРГЛИНД АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Исландия в России

Сигридур БЕРГЛИНД АСГЕЙРСДОТТИР

Исландия готова с радостью делиться своими инновациями

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор Яков МИРКИН

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор

Яков МИРКИН

Крабовый промысел сейчас на развилке

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55 Сергей БАРАБАНОВ

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55

Сергей БАРАБАНОВ

История учит ценить людей и ресурс

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Moon Tech – холод иного уровня

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Отлаженные электронные торги станут отличным инструментом

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Для пограничников нет различий между транспортными и рыболовными судами

Все материалы

Крупным планом

Советские и норвежские морские исследователи перед главном входом в ПИНРО в августе 1958. Фото из архива Института морских исследований

60 лет российско-норвежского научного сотрудничества: приподняли железный занавес ради общего моря

Разработчики рассчитывают, что использование портала положительно скажется на качестве управленческих решений

Что предлагает рыбакам портал ОСМ

Синий краб

Жаркий Китай

В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

Все материалы

События

На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

Карельский флот пополнят новые ярусоловы

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.