23 августа 2018 года

Воду Нагаевской бухты проверяют на нефтепродукты

Сейчас нефтяных пятен в акватории бухты Нагаева не обнаружено, сообщает министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области. Взяты пробы воды для анализа.

На этой неделе сотрудники отдела по надзору на море Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора сделали несколько проб. Воду взяли с двух контрольных точек – мест затопления судов «Профессор Моисеев» и «Выборг», также сделана общая проба. Проводится анализ образцов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Магаданской области, 23 августа бухту осмотрели специалисты Росприроднадзора. По словам и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Елены Сурановой, обстановка находится под контролем.

Информация о загрязнении береговой полосы в бухте Нагаева поступила в управление МЧС России по Магаданской области 10 августа. Было зафиксировано загрязнение морской полосы отходами ГСМ с характерным запахом нефтепродуктов.

По информации министерства природных ресурсов и экологии региона, источником разлива стало рыболовное судно «Профессор Моисеев» 1977 г. постройки, затонувшее 5 мая 2006 г. Площадь загрязненного участка составила 4 тыс. кв. м.

11 августа береговая полоса была зачищена от нефтепродуктов. Межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту утечки.

Fishnews