17 августа 2018 года

В бухте Магадана вычищают пятно нефтепродуктов

В Нагаевской бухте ликвидируют последствия разлива отходов ГСМ. Площадь загрязненного участка - 4 тыс. кв. м, источником стало рыболовное судно, затонувшее в 2006 г.

Информация о загрязнении береговой полосы в бухте Нагаева поступила в управление МЧС России по Магаданской области 10 августа. Спасатели, представители природоохранной прокуратуры, регионального минприроды, Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора зафиксировали загрязнение морской полосы отходами ГСМ с характерным запахом нефтепродуктов. Пятно было расположено в 2-3 м от приливно-отливной полосы в городской зоне отдыха. Наблюдалось загрязнение вытянутой формы, длиной в 100 м, шириной 1 м и площадью 100 кв. м. На водной поверхности виднелась радужная пленка.

Специалисты взяли пробы морской воды и грунта, образцы отправили в Хабаровск для количественного химического анализа и подготовки экспертных заключений.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Магаданской области, 11 августа береговую полосу зачистили от нефтепродуктов. К работам привлечены 95 человек и 12 единиц техники. На месте источника загрязнения поместили буй и установили боновые заграждения для локализации разлива нефтепродуктов.

По информации министерства природных ресурсов и экологии региона, источником разлива стало рыболовное судно «Профессор Моисеев» 1977 г. постройки, затонувшее 5 мая 2006 г. Площадь загрязненного участка составила 4 тыс. кв. м.

Межрайонная природоохранная прокурора проводит проверку по факту утечки, устанавливаются виновные. Утилизация грунта будет произведена после получения результатов анализов. По словам прокурора, облет акватории бухты показал, что на месте предполагаемого источника следов новых выбросов не видно.

В связи с разливом врио губернатора Сергей Носов направил премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с предложением передать гидротехнические сооружения рыбного терминала Магаданского морского порта из федеральной собственности в региональную. Было отмечено, что еще в декабре 2014 г. президент Владимир Путин дал поручение по повышению эффективности использования рыбного терминала. В том числе была поставлена задача по очистке акватории бухты Нагаева от затопленных судов. До сих пор это поручение не выполнялось.

Fishnews