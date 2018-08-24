24 августа 2018 года

Экономика доставки рыбы. Взгляд перевозчика

Каждый год с началом лососевой путины в рыбной отрасли обостряется дискуссия относительно тарифов на перевозку продукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Позицию операторов железнодорожных перевозок в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» изложил коммерческий директор ООО «Дальрефтранс» Антон Сухоруких.

«В свое время, когда составлялось тарифное руководство для железнодорожных перевозок, рефконтейнеры предполагалось подключать к локомотиву. На этом основании тариф на перевозку рефконтейнера более чем в два раза превысил тариф для сухого контейнера. Тогда это выглядело нормальным, потому что РЖД необходимо было нести все расходы по энергоснабжению рефконтейнеров в пути следования и всю ответственность за непрерывность ее подачи», - отметил представитель «Дальрефтранса».

Он рассказал, что после установления тарифа внезапно оказалось, что вопрос обеспечения перевозок платформами и дизель-генераторными вагонами (ДГВ) является зоной ответственности операторов подвижного состава. «И теперь мы вынуждены оплачивать в тарифе не предоставленный нам сервис – энергоснабжение рефконтейнеров, хотя везем контейнеры на собственных платформах и запитываем от собственных ДГВ, то есть несем все расходы и всю ответственность за это», - подчеркнул Антон Сухоруких.

По его словам, переплата с каждого контейнера превышает 100 тыс. рублей, в пересчете на килограмм рыбы - порядка 5 рублей. «Важно, что мы не только платим эти 5 за неоказанную услугу, но и несем дополнительные расходы по содержанию платформ и ДГВ, оплате работы экипажей, топливу, лизингу, ремонту и т. д. То есть платим за проезд на такси, а после этого едем следом за свой счет на своей машине. Не платить этот тариф мы, естественно, не можем – альтернативных железнодорожных путей не имеется», - констатировал представитель компании.

На проблемы с тарифной политикой РЖД накладывается неравномерность перевозок рыбы. В низкий сезон (9-8 месяцев в году) операторы рефконтейнеров вынуждены возить рыбу по цене значительно ниже себестоимости перевозок. В высокий сезон они вынуждены повышать тариф, чтобы компенсировать свои убытки и, желательно, выйти на небольшой уровень рентабельности по итогам года, обратил внимание собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

«Так вот, когда мы возим рыбу себе в минус, это всем нравится. А когда в плюс, на нас обрушиваются с критикой, - отметил Антон Сухоруких. - Мы готовы работать по усредненным тарифам – но значительными ежемесячными объемами, причем по договорам, заключенным и исполняющимся с начала низкого сезона».

Представитель «Дальрефтранса» указал, что ситуация на рынке не дает перевозчикам возможность обновлять подвижной состав. «Нужно дать рефперевозчикам возможность зарабатывать деньги, достаточные для инвестирования в основные средства. Иначе рано или поздно техника придет в негодность и произойдет коллапс. Либо убить всех отечественных рефперевозчиков и отдать отрасль на откуп иностранцам», - подчеркнул Антон Сухоруких.

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