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Японский рыбак с тунцом. Фото с сайта Nippon.com

Япония сдала рыбацкие позиции

С 1984 г. производство рыбы и морепродуктов в Японии сократилось более чем вдвое, отмечает министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны.

Министерство опубликовало Белую книгу по рыболовству – 2017. По ее данным, Япония - бывший лидер рыбной отрасли –– скатилась за последние 32 года на восьмое место среди крупнейших добытчиков и производителей водных биоресурсов.

Производство рыбы и морепродуктов в Стране восходящего солнца, согласно документу, достигло пика в 1984 г. Тогда японские рыбаки и марифермеры поставили на рынки 12,8 млн тонн продукции, пишет информагентство Nippon. Однако вскоре началось быстрое снижение темпов. В 2016 г. объем производства снизился на 6% к уровню предыдущего года и составил лишь 4,4 млн тонн. Среди причин называют уменьшение уловов сардины-иваси.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сокращение добычи Японией с лихвой компенсируют другие участники мирового рыболовства. В 2016 г. японские суда поймали 3,39 млн тонн рыбы, что позволило стране занять восьмое место в рейтинге по этому показателю. Главную роль в мировом рыболовстве и аквакультуре играет Китай, который в позапрошлом году добыл 17,8 млн тонн рыбы – 20% мирового зарегистрированного улова. Следом в списке разместились Индонезия (6,6 млн тонн) и Евросоюз (5,4 млн тонн).

В последние 20 лет уловы рыбаков ЕС, Соединенных Штатов и других развитых стран и регионов мира остаются на прежнем уровне либо сокращаются. А вот объемы добычи судами КНР, Индонезии, Вьетнама и других развивающихся стран Азии продолжают расти. Согласно докладу японского министерства, в девятку крупнейших добытчиков рыбы входят также Индия (5,1 млн тонн в 2016 г.), США (4,9 млн тонн), Россия (примерно 4,8 млн тонн), Перу (3,8 млн тонн), Япония (3,3 млн тонн) и Вьетнам (2,8 млн тонн).

По продукции аквакультуры Страна восходящего солнца также оказалась позади других мировых «рыбных» держав: на фермах выращиваются лишь 30% японских рыбы и морепродуктов.

Fishnews
НазадМетки: КНРаквакультуракитайсшаяпония
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