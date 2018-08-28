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Твит Елены Зеркаль

Украина хочет сохранить договор об Азовском море

Украина не намерена денонсировать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, заявила заместитель министра иностранных дел республики Елена Зеркаль.

«О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи - это даст возможность РФ заявить о территориальном споре, - написала Елена Зеркаль в твиттере украинского внешнеполитического ведомства. - Для нас это вопросы безопасности, поэтому используем имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать этот вопрос».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в июле текущего года в Верховную раду Украины был внесен проект постановления о расторжении договора с Россией об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Предполагалась дальнейшая демаркация морской границы. В пояснительной записке к проекту необходимость денонсации объясняется тем, что «пользуясь своим контролем над Керченским проливом Российская Федерация самовольно построила мост через Керченский пролив который своими техническими характеристиками препятствует судозаходам кораблей и противоправно ограничивает пропуск кораблей, следующих в порты Мариуполя и Бердянска».

В августе с призывами о расторжении договора с Россией выступал депутат Рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник.

Договор между Россией и Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива был заключен в 2003 г. Документ определяет статус этой акватории как исторически внутренних вод двух государств и прописывает правила судоходства в море.

Fishnews
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