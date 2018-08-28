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Промышленное или прибрежное – пора делать выбор

Промышленное или прибрежное – пора делать выбор

С 1 сентября территориальные управления Росрыболовства начнут прием заявлений пользователей водными биоресурсами об определении вида рыболовства на 2019 г. Федеральное агентство рассказало, как правильно подать документы.

С 2019 г., согласно обновленному закону о рыболовстве, устанавливается единое промысловое пространство, и пользователь сам выбирает, какой вид рыболовства ему осуществлять. Прибрежное предполагает обязательство доставки уловов на берег в живом, свежем и охлажденном виде. В этом случае квота рассчитывается с учетом повышающего коэффициента 1,2.

Для определения в качестве вида рыболовства прибрежного рыболовства прием заявлений осуществляется с 1 по 21 сентября, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Если пользователь выбирает промышленное рыболовство, для подачи заявки у него будет год: с 1 сентября 2018 г. по 1 сентября 2019 г. Заявление предлагается подавать согласно рекомендуемым формам.

В ведомстве отметили, что для корректного заполнения позиций «Вид водного биологического ресурса» и «Прибрежное рыболовство» или «Промышленное рыболовство» следует ориентироваться на распоряжение правительства от 18 ноября 2017 г. № 2569 «Об утверждении перечней видов водных биоресурсов, в отношении которых осуществляются промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство».

Росрыболовство рекомендует заявителям ознакомиться с порядком заполнения в заявлении позиций «Размер доли квоты» или «Размер части доли квоты»:

Если заявитель планирует осуществлять в расчетном году прибрежное и промышленное рыболовство одновременно, он должен подать заявление в установленные сроки – на прибрежное рыболовство и на промышленное рыболовство единовременно.

При этом размеры частей долей квоты для прибрежного и промышленного рыболовства указываются в размере в процентах от доли квоты. Их сумма должна равняться размеру доли квоты, указанной в договоре.

Например, размер доли квоты в договоре – 1,387%. Если заявитель планирует осуществлять прибрежное рыболовство в размере части доли квоты в размере 0,892% от общей доли квоты, в соответствующей части заявления в позициях «Размер части доли квоты: прибрежное рыболовство» следует указать – 0,892. А в позициях «Размер части доли квоты: промышленное рыболовство» - оставшийся размер, 0,495 (суммарно – 1,387%).

В случае, если заявитель планирует осуществлять в расчетном году только прибрежное или только промышленное рыболовство, необходимо указать размер доли, указанный в договоре. В случае приведенного примера – это 1,387.

Более подробную информацию можно найти на сайте Росрыболовства в разделе «Информация к заявочной кампании 2018 года».

Fishnews
НазадМетки: правительстворосрыболовство
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