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Мурманский морской рыбный порт. Фото Виталия Новикова

После приватизации Мурманский морской рыбный порт инвестировал в развитие полмиллиарда рублей

Решение о передаче причалов Мурманского морского рыбного порта в ведение «Нацрыбресурса» и «Росморпорта» нельзя назвать рациональным, отмечают в АО «ММРП». Компания уверена, что концессия гораздо благоприятнее скажется на состоянии гидротехнических сооружений.

Мурманский морской рыбный порт, когда-то бывший визитной карточкой города, на рубеже третьего тысячелетия переживал худшие времена. Часть активов была распродана или сдана в аренду, парк перегрузочной техники и холодильный терминал требовал экстренного ремонта и обновления, причалы нуждались в реконструкции, штат сотрудников резко сократился, рыбаки жаловались на простои и задержки с выгрузкой. Поэтому продажа порта с аукциона в декабре 2015 г. показалась многим мурманчанам финальной точкой в его судьбе. Но прошедшие два с половиной года показали, что это была точка старта к обновлению и развитию ММРП, отметил управляющий портом Олег Креславский в статье для Fishnews.

По итогам 2017 г. грузооборот АО «Мурманский морской рыбный порт» составил 333 тыс. тонн: 208 тыс. тонн рыбопродукции, 105 тыс. тонн нефтепродуктов, 20 тыс. тонн – прочего груза. При этом в сравнении с 2016 г. перевалка рыбы выросла на 29 тыс. тонн, привел цифры начальник перегрузочного комплекса ММРП Эдуард Малашенков.

По его данным, в прошлом году холодильные терминалы ММРП, принимали 14,3 тыс. тонн мороженой рыбы в сутки, что составляет 38% от их максимальной технологической емкости в 37 тыс. тонн.

Олег Креславский рассказал об инвестициях: компания приобретает электропогрузчики, автопогрузчики и другую технику, запущен льдогенераторный цех, модернизирована, введена в строй и сертифицирована санитарно-экологическая лаборатория. Впервые за 20 лет предприятие купило портальный кран «Альбатрос». В 2016 г. северный район порта был переведен на электрообогрев, что позволило снизить затраты на отопление. Кроме того, были модернизированы трансформаторные подстанции и система водоснабжения в северном грузовом районе. Растет и зарплата сотрудников.

По словам управляющего, в 2017 г. порт вложил в развитие 89,5 млн рублей, а в ремонт – 86,8 млн рублей, всего 176,3 млн рублей. В 2016 г. затраты на эти цели составили 166,2 млн рублей. В этом году на ремонт и инвестиции АО «ММРП» должно потратить 231,5 млн рублей. Есть портфель отдельных инвестиционных проектов на сумму 196,2 млн рублей, часть из них уже реализуется.

Между тем, за весь период с 2010 по 2015 гг., когда государство владело 100% акций АО «ММРП», инвестиции составили всего 58 млн рублей.

За 2017 г. в бюджеты и внебюджетные фонды различных уровней Мурманский морской рыбный порт уплатил 188,7 млн рублей налогов и сборов. По результатам деятельности в первом полугодии 2018 г. было начислено 105 млн рублей.

Все инвестиции ММРП осуществляет самостоятельно: проекты порта, где требуется участие государства, поддержки у властей пока не нашли, обращают внимание на предприятии. Особенно показательной считают ситуацию с гидротехническими сооружениями. Они находились в ведении АО «ММРП» на условиях доверительного управления, что ограничивало возможности предприятия по их реконструкции и модернизации. После приватизации в порту разработали проект государственно-частного партнерства (ГЧП) по причалам, чтобы повысить эффективность эксплуатации и начать масштабную модернизацию гидротехнических сооружений. В 2017 г. документ направили председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Кроме того, ММРП просил поручить профильному органу федеральной исполнительной власти рассмотреть предложение о заключении концессионного соглашения. Порт был готов не только вложить в проект свыше 9 млрд рублей частных инвестиций, но и осуществлять ежегодные платежи концеденту. Их общая сумма за весь период действия соглашения должна была достигнуть 763 млн рублей, подчеркнул Олег Креславский.

В ответе Министерства экономического развития говорилось, что предложение о заключении концессионного соглашения в целом соответствует целям и задачам Стратегии развития морских терминалов, и что модернизация причального фронта будет способствовать более эффективной деятельности порта. Одновременно Минэкономразвития сообщило, что проходит необходимые согласования проект распоряжения Правительства РФ об определении Росимущества органом, уполномоченным на рассмотрение предложения ММРП о концессии.

Однако вместо рассмотрения проекта концессии Росимущество в январе 2018 г. расторгло договор доверительного управления по причалам с АО «ММРП» и закрепило гидротехнические сооружения рыбного терминала морского порта Мурманска за ФГУП «Нацрыбресурс» и ФГУП «Росморпорт». Таким образом, с 1 февраля 2018 г. причалы Мурманского морского рыбного порта находятся в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий. Это решение нельзя назвать рациональным, уверены в ММРП.

Во-первых, согласно действующему законодательству передача причалов ФГУП фактически исключила возможность заключения концессионного соглашения. Вместо предлагавшихся АО «ММРП» инвестиций в их модернизацию и получения бюджетом доходов в рамках ГЧП появился еще один претендент на бюджетное финансирование, отмечают в компании.

Во-вторых, решение Росимущества о передаче причалов «Нацрыбресурсу» было принято на фоне неоднократных критических заявлений Счетной палаты о деятельности этого ФГУП, обратил внимание Олег Креславский. По данным государственных аудиторов, «Нацрыбресурс» неэффективно использует находящиеся в его управлении причалы, не стимулируя привлечение арендаторами инвестиций в реконструкцию и модернизацию объектов портовой инфраструктуры. Как следствие, более 30% гидротехнических сооружений, управляемых «Нацрыбресурсом», нуждаются в капремонте, а еще 10% вообще выведены из эксплуатации.

«В-третьих, причалы были единым целым с остальной береговой инфраструктурой до момента акционирования АО «ММРП». Они технологически и функционально связаны с приватизированным имуществом АО «ММРП». Передача ФГУП причалов дестимулирует АО «ММРП» в части привлечения на долгосрочной основе грузоотправителей, неизбежно приведет к росту стоимости услуг для рыбаков и, как следствие, увеличению стоимости рыбной продукции на потребительском рынке России», - считает управляющий портом.

В-четвертых, по мнению ММРП, решение Росимущества явно противоречит наметившейся в России тенденции на снижение доли государства в экономике. Компания напоминает, что о необходимости этого процесса в своем докладе правительству 12 июля 2018 г. говорил министр экономического развития Максим Орешкин.

Сейчас Министерство сельского хозяйства готовит проект акционирования ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Однако, в соответствии со статьей 29 закона № 261 «О морских портах…», портовые гидротехнические сооружения и объекты инфраструктуры морского порта Мурманск ограничены в обороте. Следовательно, в результате такого акционирования причалы будут возвращены в казну в силу прямого запрета на их приватизацию.

«Это прогнозируемое событие вновь сделает актуальным заключение государственно-частного партнерства по эффективной эксплуатации и модернизации причалов с АО «Мурманский морской рыбный порт», - отметил Олег Креславский. - Ведь изменения, происходящие в ММРП, доказывают, что все действия предприятия по ускорению роста инвестиций, развитию государственно-частного партнерства, повышению эффективности работы морского терминала и увеличения его вклада в экономику России идут в русле государственной экономической политики, реализуемой федеральным правительством».

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  • Мурманский морской рыбный порт. Фото Виталия Новикова
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  • Численность работников Мурманского морского рыбного порта и их заработная плата
  • По итогам 2017 г. грузооборот АО «Мурманский морской рыбный порт» составил 333 тыс. тонн, из которых 208 тыс. тонн – рыбопродукция. Фото пресс-службы ММРП
  • Порт был готов в рамках концессии вложить в реконструкцию и модернизацию причалов свыше 9 млрд рублей частных инвестиций. Фото пресс-службы ММРП
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