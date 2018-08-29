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Лососевая икра

Дело об икорном мошенничестве завершилось колонией

В Хабаровске вынесли приговор мошенникам, занимавшихся продажей «виртуальной» лососевой икры прямо из исправительного учреждения. Два уголовника получили более шести лет строгого режима каждый.

Неоднократно судимые мужчины размещали на популярных сайтах фиктивные объявления о продаже или покупке лососевой икры, а также предложения об аренде жилья в Хабаровске. Сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленники требовали предоплату, деньги покупатели перечисляли на номера различных электронных кошельков. Затем мошенники прекращали контакты с потерпевшими и отключали телефон.

Расследование длилось шесть месяцев. Оперативникам и следователям удалось установить причастность подельников к 36 противоправным эпизодам с общим ущербом порядка 400 тыс. рублей. В числе потерпевших – жители Хабаровска, Санкт-Петербурга, Амурской, Омской областей и других регионов. Общий объем уголовного дела составил 20 томов.

Задержанные дали признательные показания, написали явки с повинной и способствовали раскрытию совершенных ими преступлений.

Кировский районный суд Хабаровска признал злоумышленников виновными в преступлении по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество по предварительному сговору с причинением значительного ущерба), сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. Один подсудимый приговорен к лишению свободы в колонии строгого режима на 6 лет 7 месяцев, его подельник - на 6 лет 10 месяцев.

Fishnews
НазадМетки: икрауголовное дело
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