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Выступление заместителя директора ВНИРО Елены ХАРЕНКО. Фото пресс-службы института

Почему минтая в армию не берут

Из-за формулировки в нормативном документе в рацион российских военнослужащих не попадает ряд популярных в гастрономии видов рыб - минтай, навага и другие. Специалисты ВНИРО предлагают внести поправки.

В 2007 г. правительство приняло Нормы продовольственного обеспечения военнослужащих и некоторых других категорий лиц в мирное время. В этом документе продукция из рыбного сырья обозначена как «рыба потрошеная без головы. Такая формулировка препятствует поставкам в российскую армию востребованных объектов промысла: минтая, наваги и других. Об этом рассказала заместитель директора ВНИРО Елена Харенко на конференции «Прорывные разработки и технологии в области продовольственного и медицинского обеспечения военнослужащих».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, по ГОСТу «потрошеная рыба» должна иметь разрез по брюшку. А морфология, строение тела минтая, наваги и ряда других объектов таково, что удалять внутренности у обезглавленной рыбы целесообразно без разреза по брюшку, обратила внимание Елена Харенко. Специалист отметила, что качественная замороженная в море продукция маркируется как «обезглавленная», но в ней практически нет внутренностей.

Для оптимизации продовольственного обеспечения военнослужащих замдиректора ВНИРО предложила внести поправку в Нормы продовольственного обеспечения: заменить формулировку «рыба потрошеная без головы» на «рыба мороженая» в соответствии с ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая. Технические условия».

В институте подчеркнули, что на перспективу рыбохозяйственная наука может предложить широкий выбор паштетов из океанических видов рыб (минтая, скумбрии, ставриды и других) и биополимеров морского происхождения. Они за счет содержания омега-3 жирных кислот и легкоусвояемого белка обладают повышенной биологической и пищевой ценностью. Ученые сейчас разрабатывают технологии продукции из рыбного сырья для тех, кто испытывает повышенные физические и эмоциональные нагрузки, в том числе военнослужащих.

«Не могу не отметить такой замечательный объект промысла, как морские водоросли. Это один из уникальнейших продуктов, который дает нам море. То содержание йода и в той форме, в которой он там находится, непременно окажет благоприятное влияние на ваш организм», - заявила Елена Харенко.

Ее выступление признали лучшим по итогам конференции и отметили дипломом.

Fishnews
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