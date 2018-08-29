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В южнокорейском порту Йосу начались мероприятия Дальневосточной регаты учебных парусников-2018. Фото Валерия Василевского

Парусники готовятся к большой гонке

В порту Йосу (Республика Корея) начались мероприятия Дальневосточной регаты учебных парусников-2018. Запланированы спортивные соревнования экипажей, Парад парусов, а первый этап гонки – до Владивостока - стартует 1 сентября.

Официальное открытие состоялось 27 августа. Председатель регаты от Sail Training International (STI) Эйнар Корвин на пресс-конференции рассказал о гонках учебных парусников по всему миру. «Мы гордимся тем, что вместе с парусниками и портами предлагаем подрастающему поколению возможность принять участие в регатах и гонках, поскольку знаем, что это – уникальное место, где рождается международная дружба и взаимопонимание», – отметил Эйнар Корвин.

Как сообщили Fishnews организаторы, основные мероприятия регаты стартовали 28 августа. Утром все суда открыли для посещения, а в 17 часов началось празднование. В программе выступления музыкантов, конкурсы талантов среди курсантов и кадетов, а также вечеринка для экипажей.

По традиции, праздничный заход парусников в иностранный порт сопровождается специальным приветствием. У каждого судна оно свое: например, на российской «Надежде» курсанты выстраиваются на реях и машут встречающим, а заход индонезийского парусника Bima Suci сопровождается боем традиционных барабанов этой страны.

29 августа экипажи демонстрируют свои силы в спортивных соревнованиях на берегу. В рамках регаты планируется парад экипажей по улицам Йосу и гонки на яхтах с участием спортсменов из Китая, Кореи, России и ЮАР.

Мероприятия в Республике Корея завершатся 1 сентября Парадом парусов, сразу после которого суда проследуют на стартовые позиции первого этапа гонки. Гоночная дистанция от Йосу до Владивостока составит более 500 морских миль. Прибытие парусников в столицу Приморья ожидается 8-9 сентября.

Всего в регате принимают участие около 40 судов: кроме крейсерских яхт классов С и D соревноваться будут шесть больших учебных парусников классов A и B с традиционным парусным вооружением.

Самое маленькое из них — японская шхуна Ami (класс B). Длина судна с бушпритом составляет всего 16,4 м, при этом на борту может находиться до 20 членов экипажа (7 постоянных и до 13 учащихся).

Для индонезийского барка Bima Suci (класс A) эта регата станет первой. Из всех участников это судно – самое молодое, оно совершило свой первый учебный поход лишь в конце 2017 г. Длина парусника - 111 м, он рассчитан на 80 членов постоянного экипажа и до 120 курсантов.

Японский барк Kaiwo Maru (класс A) по своим габаритам почти аналогичен Bima Suci – его длина всего на метр короче. Парусник был спущен на воду в 1989 г., Команда состоит из 58 постоянных членов и 130 курсантов и учащихся.

Для шхуны Koreana (класс A) Йосу является портом приписки. Длина судна составляет 41 м, на борту могут разместиться 52 человека, включая 6 членов постоянного экипажа.

В регате участвуют два российских судна – «Надежда» и «Паллада». Оба они относятся к классу А и были построены (в 1989 и 1991 гг. соответственно) по одному проекту на судоверфи в польском Гданьске (Польша). Эти барки имеют опыт кругосветного плавания, на счету у них немало ярких достижений. «Паллада» является обладателем мирового рекорда скорости под парусами среди больших парусников — 18,7 узлов. «Надежда» четырежды становилась победительницей соревнований разного уровня, в том числе Черноморской регаты учебных парусников 2014 г.

Fishnews

  • В южнокорейском порту Йосу начались мероприятия Дальневосточной регаты учебных парусников-2018. Фото Валерия Василевского
  • В южнокорейском порту Йосу начались мероприятия Дальневосточной регаты учебных парусников-2018. Фото Валерия Василевского
  • В южнокорейском порту Йосу начались мероприятия Дальневосточной регаты учебных парусников-2018. Фото Валерия Василевского
  • В южнокорейском порту Йосу начались мероприятия Дальневосточной регаты учебных парусников-2018. Фото Валерия Василевского
  • В южнокорейском порту Йосу начались мероприятия Дальневосточной регаты учебных парусников-2018. Фото Валерия Василевского
  • В южнокорейском порту Йосу начались мероприятия Дальневосточной регаты учебных парусников-2018. Фото Валерия Василевского
  • В южнокорейском порту Йосу начались мероприятия Дальневосточной регаты учебных парусников-2018. Фото Валерия Василевского
  • В южнокорейском порту Йосу начались мероприятия Дальневосточной регаты учебных парусников-2018. Фото Валерия Василевского
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