23 июля 2018 года

Парусники разных стран устроят гонки в Амурском заливе

Во Владивостоке 9-14 сентября состоится второй этап дальневосточной регаты учебных парусников – 2018. В ней примут участие суда классов А, В и D из Индонезии, Японии, России и Южной Кореи.

Во время Восточного экономического форума (он пройдет с 11 по 13 сентября) жители и гости столицы Приморья станут зрителями уникальной гонки парусников и парада экипажей.

О предстоящих мероприятиях рассказали на презентации «СКФ Дальневосточная регата учебных парусников-2018» (SCF Far East Tall Ships Regatta 2018). Как сообщили Fishnews организаторы, во Владивосток прибудут семь учебных парусных судов. От Южной Кореи будет соревноваться четырехмачтовая шхуна Koreana – постоянная участница морских фестивалей стран АТР. Японию представят сразу три парусника: баркентина Miraie из города Кобе, шхуна Ami из Идзонаокуни и фрегат Kaiwo Maru с портом приписки Токио. Также участие в состязаниях примет новейший трехмачтовый барк Bima Suci из Индонезии. Претендентами на победу из России станут парусные суда «Надежда» и «Паллада» (Владивосток).

Подготовка к регате идет полным ходом. Уже согласовано место для морской деревни, где пришвартуются большие парусники. В деревне пройдет торжественное награждение победителей, также там будет организовано посещение судов всеми желающими. А некоторые счастливчики, число которых ограничено, смогут забронировать место на паруснике и поучаствовать в регате в роли приглашенного члена экипажа.

Главное событие – гонка парусников класса А в акватории Амурского залива – состоится 11 сентября. Параллельно пройдут соревнования по парусному спорту, в том числе для яхтсменов в группе до 16 лет.

Ожидается, что в церемонии награждения победителей примут участие президент Владимир Путин и главы иностранных государств, которые прибудут на ВЭФ. В дальнейшем SCF Far East Tall Ships Regatta станет регулярным мероприятием. Уже есть планы на проведение такой регаты в 2020 г.

Организаторами соревнований выступают некоммерческая организация Sail Training International (STI), штаб-квартира которой находится в Госпорте (Англия), и российская Ассоциация учебных парусников.

Fishnews