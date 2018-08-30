30 августа 2018 года

Аквакультуре приготовили ветеринарные правила

Минсельхоз опубликовал проект правил в области ветеринарии для содержания объектов аквакультуры. Заявленная цель документа – способствовать рациональному развитию рыбоводства, повышению его производительности и эпизоотической безопасности.

Предлагаемые правила устанавливают требования для разведения, воспроизводства, выращивания и реализации гидробионтов, требования по карантинированию, обязательным профилактическим мероприятиям и диагностическим исследованиям объектов аквакультуры.

Как сообщает корреспондент Fishnews, документ очерчивает не только обязанности и зону ответственности всех товаропроизводителей в сфере аквакультуры (вплоть до личных подсобных хозяйств), но и регламентирует участие специалистов органов и учреждений, входящих в систему государственной ветеринарной службы.

Планируется, что документ вступит в силу в августе 2019 г. Общественное обсуждение проекта продлится до 9 октября текущего года.

Напомним, необходимость разработки ветеринарных правил для садковых хозяйств аквакультуры обсуждалась в Мурманской области еще в 2010 г. В 2015 г. производители лосося в этом регионе понесли серьезные потери из-за эпизоотии, что подстегнуло разработчиков. Утвердить общие ветеринарные правила по содержанию объектов аквакультуры Минсельхоз планировал в декабре 2016 г. В сентябре прошлого года было объявлено, что разработчики пришли к единому видению. В дальнейшем версия, подготовленная ВНИРО, подверглись корректировке.

Fishnews