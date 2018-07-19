19 июля 2018 года

Ветправила для рыбоводов подготовят к августу

Минсельхоз поручил к началу августа доработать проект ветеринарных правил в отношении объектов аквакультуры. В документе будут учтены замечания отраслевых ассоциаций и рыбоводных хозяйств.

Проект ветеринарных правил для объектов аквакультуры, в основу которого легла версия, разработанная ВНИРО, рассматривался на совещании в Минсельхозе. Во встрече участвовали специалисты профильных департаментов, управлений Росрыболовства, Россельхознадзора, представители отраслевой науки, ФГБУ «Центр ветеринарии» и отраслевых объединений.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в ходе работы над документом из текста правил исключены требования к рыбоводным хозяйствам о соответствии ряду нормативов качества воды. Требования к содержанию объектов аквакультуры разделены по видам рыбоводства. Добавлены требования к содержанию выращиваемой рыбы и других объектов на рыбоводных участках при пастбищном рыбоводстве, а также в обводненных карьерах, неспускных прудах, мелиоративных и ирригационных системах. В план ветеринарных мероприятий для аквакультурных хозяйств включен паспорт предприятия и описание его кратких технологических особенностей.

Кроме того, проект ветеринарных правил в отношении прудовых хозяйств учитывает решение Коллегии ЕЭК от 13 февраля 2018 г. № 27 «Об утверждении Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)».

На совещании большая часть вопросов касалась уточнения терминологии и понятийного аппарата правил. Представители Ассоциации «Росрыбхоз» рекомендовали уточнить и упростить ряд требований для малых предприятий. Участники встречи также обсудили план санитарно-ветеринарных мероприятий, организации санитарных площадок, отметили необходимость предусмотреть величины ветеринарно-санитарных разрывов между хозяйствами.

По итогам совещания замглавы Минсельхоза – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил доработать текст и представить проект ветеринарных правил к началу августа. «Документ должен отвечать современным реалиям и обеспечить ветеринарную безопасность в области аквакультуры, не создавая при этом трудностей для ведения бизнеса, что особенно важно для начинающих хозяйств. Поддержка рыбоводства – один из наших приоритетов», – подчеркнул глава федерального агентства.

Fishnews