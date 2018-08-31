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Флот и безопасность – в программе конференции

Флот и безопасность – в программе конференции

Вопросы развития российского рыболовного судостроения, повышения эффективности флота, орудий лова и безопасности работы рыбаков обсудят на конференции в рамках Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге.

В рамках второго Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий 13 сентября состоится конференция «Судостроение 2050: взгляд в будущее». Организаторы мероприятия – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО ООН), Росрыболовство, отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group, медиахолдинг Fishnews.

В конференции примут участие представители Международной морской организации (ИМО), Совета Федерации, Минпромторга, судостроительных и рыбопромышленных компаний. К участию также приглашены спикеры из Турции, Норвегии, Исландии, Германии, Великобритании и Италии.

С докладами выступят начальник сектора «Морские технологии и целевые стандарты» ИМО Сандра Оллнутт, руководитель отдела рыболовных операций и технологий Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО Мэтью Камильери, генеральный директор Кронштадтского морского завода Анатолий Белоев, президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава Михаил Синев, представители компаний Baader, Marel, Rolls-Royce и другие.

Участники встречи обсудят проблемы отечественного судостроения и его развитие на долгосрочную перспективу. В том числе – вопросы повышения экономической эффективности рыболовства путем использования современных судов, технологий и орудий лова.

В программе конференции запланированы два круглых стола. На первом из них – «Курс 2050: траектория совершенствования» – речь пойдет о господдержке и инновациях в судостроительной промышленности, потребностях рыбаков и возможностях отечественных верфей, судоремонте и проектировании орудий лова, механизме лизинга и т.д. Второй круглый стол «Курс 2050: безопасность рыбаков и рыболовных судов» будет посвящен вопросам борьбы с ННН-промыслом и его влиянию на безопасность флота и условия труда рыбаков.

Дополнительную информацию по программе конференции можно получить по телефону +7-495-922-4417 или электронной почте e.ivankova@rusfishexpo.com.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проводятся с 13 по 15 сентября в Санкт-Петербурге в выставочном центре «Экспофорум». Организатором выставочных мероприятий выступает Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуравыставканорвегияросрыболовствосудостроение
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