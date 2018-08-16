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Пресс-конференция заместителя министра сельского хозяйства – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи ШЕСТАКОВА. Фото пресс-службы ФАР

Росрыболовство рассчитывает на успех форума и выставки

Участники рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге обсудят перспективы развития мирового рыболовства до 2050 г. с учетом изменений в состоянии глобальных рыбных запасов, технологической базе и тенденциях на международных рынках.

Глобальные вопросы с прицелом на будущее

Меньше месяца осталось до открытия в Северной столице второго Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. «С 13 по 15 сентября мы проводим значимое для отрасли мероприятие», – заявил на пресс-конференции руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, отметив значительный интерес со стороны как российских, так и иностранных участников к прошлогоднему начинанию. «В этом году форум и выставка станут еще масштабнее, темы для обсуждения – еще более смелыми», – пообещал он.

Девиз форума и главная тема пленарного заседания в этом году – «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии». Для обсуждения этих вопросов в Санкт-Петербург прибудут делегации из ведущих рыболовных держав. «В их числе Фарерские острова, Исландия, Китай, Япония, Южная Корея, Мавритания, Иран, США, Сенегал – в принципе все те страны, с которыми у нас есть активное сотрудничество в области рыболовства и сохранения запасов», – перечислил глава рыбного ведомства.

Не менее представительным ожидается участие международных организаций, в том числе ФАО ООН, НАФО, НЕАФК, ИКЕС, НАСКО, СИТЕС, и бизнеса, включая Европейскую ассоциацию рыбопереработчиков и китайский гигант интернет-торговли Alibaba Group, а также научных институтов.

Деловая программа форума также включает конференции по проблемам промыслового использования трансграничных запасов, мировым рынкам потребления и продвижению рыбной продукции на российском рынке и ряд круглых столов, посвященных вопросам прогнозирования сырьевой базы, перспективам аквакультуры и технологическим аспектам рыбной отрасли.

По словам Ильи Шестакова, на полях форума планируется подписать ряд соглашений в области международного сотрудничества, в частности между Россией и Гвинеей – в области рыболовства. «Также мы прорабатываем возможность подписания аналогичного соглашения с Аргентиной», – уточнил руководитель Росрыболовства.

Выставка привлекает гостей со всего мира

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году тоже выходит на новый уровень. Илья Шестаков напомнил, что экспозицию впервые примет КВЦ «Экспофорум», где проходит Петербургский международный экономический форум, в результате ее территория увеличится в полтора с лишним раза.

«Площадь международной выставки составит 13 тыс. кв. метров. В ней примут участие более 200 компаний, причем около 60% – это зарубежные предприятия из Германии, Голландии, Дании, Исландии, Испании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии и многих других стран», – рассказал глава федерального агентства.

Для привлечения зарубежных участников организатор выставочных мероприятий – Expo Solutions Group – проделал большую работу. «Благодаря поддержке Росрыболовства мы провели серию выездных встреч с деловыми кругами Марокко, Армении, Испании, Нидерландов, а также переговоры с посольствами и торгпредствами Перу, Маврикия, Аргентины и ряда других государств об организации национальных экспозиций», – сообщил Fishnews генеральный директор ESG Иван Фетисов.

На стендах Seafood Expo Russia весь спектр продукции и услуг представят рыбодобывающие компании, рыбопереработчики, предприятия аквакультуры, судоверфи и судоремонтные заводы, порты и ретейл, производители и поставщики оборудования для вылова, обработки, упаковки и хранения рыбы и морепродуктов, научно-исследовательские институты, логистические и финансовые организации. Генеральный информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews.

По словам Ильи Шестакова, в рамках выставки будут предусмотрены «площадки для бизнес-презентаций, деловых встреч и переговоров». Среди таких специализированных пространств – зона «закупочного нетворкинга», организованная совместно с ретейлерами для прямых контактов с производителями и поставщиками рыбной продукции.

«Завершится форум и выставка церемонией награждения победителей конкурса «Лучший рыбный продукт», который мы учредили в этом году. И в целом мы думаем, что тоже достаточно успешно все это пройдет», – подытожил руководитель Росрыболовства.

Fishnews
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