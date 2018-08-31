31 августа 2018 года

Аукционы - путь к дорогой рыбе в руках крупных игроков

По мнению рыбаков, механизм аукционов при распределении прав на вылов ВБР, на применении которого настаивает ФАС, приведет к повышению уровня концентрации ресурсов у крупных компаний и росту цен на рыбную продукцию для потребителей.

В открытом письме к главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву руководители Союза рыбопромышленников Севера, Ассоциации краболовов Севера, Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, Магаданской ассоциации рыбопромышленников, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья и Ассоциации рыбопромышленников «Северо-Запад» выступили с резкой критикой утверждений ФАС о состоянии конкуренции в рыбном хозяйстве и предлагаемых мер по ее повышению.

В частности, как сообщает корреспондент Fishnews, ФАС предложила выделять «по заданным критериям и на регулярной основе» каждые три-пять лет часть квот «из ранее распределенного по «историческому принципу» объема» и продавать их на аукционах. Применение аукционного механизма, как полагают в ведомстве, «приведет к появлению новых участников рынка и соответствующему снижению уровня концентрации крупных групп лиц, что, несомненно, приведет к созданию эффективной конкурентной среды, а также будет способствовать снижению цен на рыбную продукцию для конечных потребителей».

Однако, по оценке бизнес-сообщества и экспертов, результаты таких мер окажутся прямо противоположными. Собственных средств на новые аукционы рыбопромышленникам, особенно предприятиям малого и среднего бизнеса, не хватит: деньги вложены в производство и их нельзя безболезненно изъять из оборота.

«Поэтому побеждать на аукционах будут крупные и крупнейшие компании, у которых есть доступ к внешним недорогим источникам финансирования, - предупреждают авторы обращения. - Чем больше компания, чем выше уровень концентрации ресурсов, тем больше шансов получить финансирование и тем дешевле будут обходиться заимствования». Таким образом, применение механизма аукционов при распределении прав на вылов ВБР приведет не к снижению, а к повышению уровня концентрации крупных групп лиц, говорится в письме.

Влияние такой «конкуренции» на розничные цены на рыбопродукцию просчитать несложно: цены будут расти, уверены представители отраслевых ассоциаций. «Постоянная перепродажа одного и того же биоресурса (права на его вылов) не может привести к снижению цен на готовую продукцию, поскольку ведет к неконтролируемому росту издержек рыбопромысловых компаний. А увеличение издержек производителя приводит к увеличению цен», - отмечается в письме. Такой эффект вновь противоречит целям, заявленным в докладе ФАС.

Fishnews