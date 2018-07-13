13 июля 2018 года

Доклад ФАС ушел в правительство

Доклад о состоянии конкуренции за 2018 г. внесен в правительство, сообщили в ФАС. В документ вошли в том числе инициативы ведомства в рыбной отрасли.

Доклад о состоянии конкуренции внесен в правительство 1 июня, рассказали в пресс-службе ФАС, отвечая на запрос Fishnews.

Один из разделов документа посвящен рыбохозяйственному комплексу – рыболовству и аквакультуре. В частности, федеральная служба предлагает на законодательном уровне изменить порядок заключения договоров о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов. По мнению ведомства, для этого надо ввести механизм «выделения по заданным критериям и на регулярной основе (раз в 3-5 лет) части квот, из ранее распределенного по «историческому принципу» объема квот, который должен будет предоставляться путем проведения аукциона в электронной форме».

Также ФАС заявила о необходимости ограничить участие в торгах лиц (группы лиц), у которых суммарный размер долей квоты превышает 35% от общего размера квоты.

Сообщается, что эти предложения были направлены в администрацию президента, аппарат правительства и в Минсельхоз.

В качестве обоснования ведомство отмечает, что указанный механизм приведет к появлению новых участников рынка и соответствующему снижению уровня концентрации крупных групп лиц, а это повлечет создание эффективной конкурентной среды, а также будет способствовать снижению цен на рыбопродукцию для конечных потребителей.

Предложения ФАС по изменению принципов распределения квот вылова планируется обсудить 17 июля на расширенном заседании Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Fishnews