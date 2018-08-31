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Заседание Морского совета при губернаторе Приморского края

Проблему практики курсантов позволят решить специальные суда

Для успешной подготовки рыбаков и моряков-транспортников вузам необходимы современные учебно-производственные суда – такую позицию поддержал Морской совет при губернаторе Приморья.

Для обучения рыбаков парусника недостаточно

На заседании Морского совета при губернаторе Приморья выступили врио ректора Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета Николай Зорченко и его коллега из Морского государственного университета имени Невельского Сергей Огай, сообщает корреспондент Fishnews.

Свою первую практику учащиеся проходят на паруснике, отметил Николай Зорченко. «Первые шаги на паруснике их впечатляют, но в дальнейшем нужно учебно-производственное судно, где они могли бы окунуться в свою профессию», - обратил внимание руководитель Дальрыбвтуза.

испытывает сложности с учебной практикой на судах рыбопромысловых компаний. «Промысловый флот - сезонный, у нас учеба тоже по планам и программам, которые трудно привязать ко времени, когда флот уходит на промысел», - подчеркнул Николай Зорченко.

По его мнению, Дальрыбвтузу необходим современный траулер-процессор, на котором курсанты и студенты могли бы учиться промыслу, переработке, судовождению и техническому обслуживанию.

В советское время у курсантов было десять УПС

Николай Зорченко сообщил, что в советское время у рыбаков был свой собственный учебно-производственный флот из десяти судов, находящихся в ведении ТУРНИФа.

«Это были высокорентабельные суда, они брали примерно 160 курсантов и уходили на промысел, где ребята работали, не покладая рук, - рассказал руководитель вуза. - Суда были оснащены по последнему слову техники той эпохи, - гидроакустическим и рыбопромысловым оборудованием, траловыми комплексами».

Как подчеркнул глава университета, рыбопромысловому флоту не хватает молодых квалифицированных кадров и проблем с трудоустройством выпускники Дальрывтуза не испытывают. По информации Николая Зорченко, в 2018 г. университет выпустил 397 специалистов для рыбопромышленного комплекса. С учетом пяти филиалов общий выпуск составил порядка 1000 человек, при этом порядка 75% выпускников находят работу по специальности.

Морской совет - за

Аналогичную позицию высказал и. о. ректора МГУ им. Невельского Сергей Огай. «Именно в практической подготовке моряков на судах у нас самые большие проблемы, - заявил он. – В подготовке специалистов для работы на современных судах мы, конечно же, испытываем острую необходимость в строительстве и обновлении учебного флота».

«И у моряков-транспортников, и у рыбаков проблема с тем, где проходить практику», - отметил вице-губернатор Валентин Дубинин.

Руководителей вузов поддержал глава региона Андрей Тарасенко. «Полностью согласен, что учебный флот необходим», - сказал он.

Морской совет заточен под комплексную работу

Как рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, заместитель председателя Морского совета Георгий Мартынов, Морской совет не работал около 5-6 лет. Он возобновил свою деятельность с приходом врио губернатора Андрея Тарасенко, по его инициативе.

«Вся морехозяйственная общественность восприняла возобновление работы Морского совета как огромное достижение и включилась в работу», - отметил он. Приморский край – это и рыбная отрасли, и порты, и судоходство, совет занимается всеми этими направлениями.

По мнению Георгия Мартынова, большой административный ресурс рыбаки и моряки Приморья могут приобрести через взаимодействие между Морским совет и Морской коллегией при Правительстве РФ.

Fishnews

  • Заседание Морского совета при губернаторе Приморского края
  • Глава Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО. Фото пресс-службы администрации региона
  • Врио ректора Дальрыбвтуза Николай ЗОРЧЕНКО выступает на заседании Морского совета при губернаторе Приморского края
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