03 сентября 2018 года

Уловы «красной» путины доведут до ретейла без посредников

Росрыболовство создаст специальную площадку для прямых закупок тихоокеанских лососей розничными сетями. Кроме того, масштабную закупочную сессию планируется организовать на Выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге.

Несмотря на большие уловы «красной» путины, рыбопромышленники отмечают слабый спрос со стороны торговых операторов, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства по рыболовству. При этом, по данным ФАР, отпускная цена и так уже достигла минимума и находится на пороге себестоимости – 80-90 рублей за кг горбуши на Дальнем Востоке.

Расширенное совещание по вопросу реализации тихоокеанских лососей прошло в Росрыболовстве. «Рекордные уловы необходимо поставить на отечественный рынок, продукция должна быть доступна потребителям по адекватной цене. Считаем, что у рыбопромышленников и сетей есть возможность найти компромисс и активизировать поставки. Площадкой для переговоров готово выступить Росрыболовство. Более того, мы организуем специальную масштабную закупочную сессию на Выставке рыбной индустрии 13-15 сентября в Санкт-Петербурге для рыбаков и всех федеральных и региональных розничных сетей», – сказал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Предполагается, что ФАР предоставит ретейлу данные о производителях, объемах производства, а также поможет с организацией хранения. Это поможет сетям закупить у рыбаков продукцию без посредников и заключить при необходимости долгосрочные контракты.

Ассоциация компаний розничной торговли готова участвовать в организации прямых закупок горбуши и других видов лососевых видов рыб, заявил на встрече директор по развитию АКОРТ Юрий Борисов. Подключатся к процессу, в том числе в рамках эксперимента «закупочный нетворкинг» и крупнейшая розничная компания Х5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), а также «Лента», Metro, «Дикси», «ВкусВилл», «Азбука вкуса» и другие сети.

Переработчики также могут сосредоточиться на отечественном лососе, отметил исполнительный директор «Рыбного союза» Сергей Гудков.

«Ситуация непростая, но ожидаем, что бизнес сможет договориться, так как применение административных рычагов, ужесточение закона о торговле – все-таки крайняя мера», – прокомментировал глава Росрыболовства.

По данным федерального агентства, для организации ритмичных поставок рыбной продукции в регионы потребления РЖД и перевозчики готовы организовать дополнительные маршруты ускоренных поездов. Оптово-распределительные центры также высказали готовность к сотрудничеству. Согласно озвученной информации, свежие уловы уже поступают в центральные регионы России, в том числе в Москву.

Второй Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге с 13 по 15 сентября. Организатором выставочных мероприятий выступает Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – Fishnews.

Fishnews