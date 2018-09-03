03 сентября 2018 года

Камчатка развивает глубокую переработку

Компания «Витязь-Авто» собирается запустить на Камчатке новый рыбоперерабатывающий комплекс. Проект планируется представить на Восточном экономическом форуме, который пройдет с 11 по 13 сентября.

Комплекс по переработке рыбы ООО «Витязь-Авто» строит в селе Устьевое (Соболевский район, западное побережье Камчатки) в рамках программы инвестиционных квот. В мае компания заключила с Росрыболовством договор о закреплении долей квот вылова минтая и сельди под введение в эксплуатацию этого объекта инвестиций.

Строительство завершено практически на 90%, рассказал Fishnews генеральный директор «Витязь-Авто» Алекс Раманаускас. В состав комплекса будет входить несколько зданий, в том числе филейный цех и общий цех по переработке рыбы. Сейчас осталось возвести цех по переработке рыбных отходов.

В качестве сырья на заводе будет использоваться белая рыба и лосось. Новое предприятие обеспечит более 300 рабочих мест. Сдать его в эксплуатацию предполагается уже в нынешнем году.

Новый завод будет выпускать филейную продукцию, фарш, стейки, муку, жир и весь спектр продукции по лососевым.

«В перспективе мы хотим увеличить объемы производства, добавляя новые сегменты технологического процесса, и выходить на новые виды готовой продукции. Причем не только по белой, но и по красной рыбе. Рассматриваем возможность создания консервного производства», - отметил Алекс Раманаускас.

Fishnews