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Скульптура «Кумжа». Фото АПБ

К белорусскому лососю приходит слава

На западе Белоруссии на европейские средства активно популяризуются местные лососи – в августе им даже поставили два памятника. Экологические активисты утверждают, что популяции красной рыбы могут исчезнуть после запуска Островецкой АЭС в 2020 г.

Белорусские лососи (форель, семга, кумжа) приходят из Балтийского моря на нерест в реки Островецкого района Гродненской области - вблизи границы с Литвой. Рыбам приходится преодолеть по рекам более 500 км, сообщили Fishnews в пресс-службе Белорусской общественной экологической организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ). По словам председателя организации Василя Грычыка, считалось, что после строительства каскада гидроэлектростанций на Немане (начато в 1950-х) лососи пропали. «В 1990-е узнали, что это не так, - отметил Василь Грычык. - Нерестилища этих рыб сохранились в трех речушках на территории Островецкого района».

После этого экологи стали прилагать усилия к спасению лососей. «Благодаря вложенным средствам и большим усилиям волонтеров, широкой общественности, природоохранных и государственных организаций сегодня мы имеем под сотню «гнезд» кумжи, - подчеркнул председатель АПБ. - Если так пойдет дальше, то мы сможем вычеркнуть кумжу из Красной книги».

Одно из направлений деятельности белорусских экологов – популяризация лососей. Так, в селе Ворняны (считается, что поблизости от него нерестится больше всего красной рыбы) открыт информационный визит-центр «Лососевый». За год его посетили 600 туристов из Белоруссии, России и Литвы. А в августе 2018 г. экологи открыли две скульптуры: «Лосось» в Островце и «Кумжа» в Ворнянах. Открытие приурочили к празднованию 550-летия Островецкого района, на гербе которого присутствует форель.

В АПБ не скрывают, что деятельность по популяризации лососей финансируется Шведским агентством по международному развитию и сотрудничеству (правительственная организация Швеции) и Коалицией «Чистая Балтика» (включающей 27 НКО из стран, имеющих выход к Балтийскому морю).

По словам директора АПБ Аляксандра Винчевского, угрозу для местных лососей представляют браконьеры, а также фермеры, сбрасывающие в реки стоки с полей. Кроме того, по мнению экологов, большими проблемами грозит ввод строящейся в 18 км от Островца и в 5 км от Ворнян Островецкой (Белорусской) АЭС. Как сообщили в АПБ, если АЭС будет нагревать местные водоемы за счет сброса теплой воды, то «лососи могут исчезнуть и ничто им не поможет, ведь им нужна прохладная вода».

Островецкая АЭС строится с 2011 г., генеральный подрядчик - российская компания «Атомстройэкспорт». Первый блок предполагается запустить в 2020 г., второй – в 2021 г.

Fishnews

  • Скульптура «Кумжа». Фото АПБ
  • Нерест лосося в Гродненской области Белоруссии. Фото АПБ
  • Нерест лосося в Гродненской области Белоруссии. Фото АПБ
  • Табличка на скульптуре с указанием спонсоров. Фото АПБ
  • Вывеска «Лососевого центра» в Ворнянах. Фото АПБ
  • Герб Островецкого района с форелью. Фото Leonid 2 («Википедия»)
  • Строящаяся Островецкая АЭС, 2017 г. Фото Homoatrox («Википедия»)
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