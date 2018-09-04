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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила ДЕНИСОВА. Фото ВО «Свобода» («Википедия»)

Россия и Украина не договорились об обмене рыбаками

Переговоры об обмене команды «Норда» на экипаж «ЯМК-0041» зашли в тупик: украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о невозможности этой операции. Тем временем в Киеве сообщили о задержании Россией еще одного украинского рыболовецкого судна.

Людмила Денисова «еще раз подчеркнула, что моряки судна «Норд» являются гражданами Украины и по своему статусу не являются задержанными, могут свободно передвигаться и выехать с территории Украины на основании паспорта гражданина Украины», пишет РИА «Новости». В то же время, по словам омбудсмена, рыбаки с находящегося в Крыму судна «ЯМК-0041» ограничены в возможности выезда на Украину в виду отсутствия паспортов.

«Именно поэтому я не могу обсуждать с омбудсменом РФ обмен одних граждан Украины на других граждан Украины», — заявила Людмила Денисова.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в июле она выступила с инициативой обмена команд «ЯМК-0041» и «Норд». Соответствующая информация доступна на сайте украинского омбудсмена. «Уполномоченный обратилась к президенту Украины Петру Порошенко о возможности обмена украинских рыбаков судна «ЯМК-0041» на моряков «Норда», - говорится в сообщении.

Адвокат команды «Норда» Максим Могильницкий тогда прокомментировал эту инициативу Людмилы Денисовой. «Напомню, что экипаж судна «Норд» - это люди, которые не могут вернуться в Крым, где их ждут семьи, по российским паспортам, - отметил правозащитник. - Не могут, потому что наши органы власти считают их гражданами Украины и требуют обзавестись украинскими паспортами».

Тем временем так называемое «Главное управление Национальной полиции в Автономной республике Крым и городе Севастополе» рассказало на своей странице в «Фейсбуке» о задержании 28 августа российскими пограничниками украинского рыболовецкого судна «ЯОД 2105». По информации управления, четверо украинских рыбаков находятся на погранзаставе Севастополя, украинские силовики возбудили по этому факту уголовное производство. Представители российских органов власти это сообщение пока не прокомментировали.

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