17 июля 2018 года

Экипаж «Норда» предлагают обменять на украинских моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова предложила обменять команду судна «ЯМК-0041» на экипаж российского сейнера «Норд». Адвокат крымских рыбаков Максим Могильницкий назвал это предложение абсурдным.

Напомним, российские пограничники задержали судно «ЯМК-0041» за незаконный промысел в мае нынешнего года. В настоящее время все пять членов судовой команды находятся в Крыму, расследуется уголовное дело о браконьерстве.

Семьи задержанных рыбаков попросили уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову помочь вернуть их в страну. В свою очередь, омбудсмен обратилась к президенту страны Петру Порошенко с предложением рассмотреть возможность обмена удерживаемого на Украине экипажа судна «Норд» на команду «ЯМК-0041», сообщается на сайте уполномоченного.

Киевский адвокат Максим Могильницкий, защищающий крымских рыбаков, прокомментировал эту новость в «Фейсбуке». «Напомню, что экипаж судна «Норд» - это люди, которые не могут вернуться в Крым, где их ждут семьи, по российским паспортам, - отметил правозащитник. - Не могут, потому что наши органы власти считают их гражданами Украины и требуют обзавестись украинскими паспортами».

По словам адвоката, со времени задержания позиция украинского государства «мутировала самым причудливым образом». Либо украинские власти признают, что рыбаки «Норда» все же являются российскими гражданами, о чем они заявили сразу же, либо омбудсмен просит Петра Порошенко о выдаче России украинских граждан. «Как бы там ни было, а получается абсурд», - подчеркнул Максим Могильницкий.

Как сообщает корреспондент Fishnews, cейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта, капитана судна обвиняют в нарушении порядка въезда и выезда с «оккупированной» территории Крыма. Этот инцидент стал импульсом для обострения российско-украинских отношений по вопросу использования Азовского моря. К настоящему времени в Верховную Раду внесен проект о расторжении договора с Россией об использовании Азовского моря и Керченского пролива, предполагается дальнейшая демаркация морской границы.

Fishnews