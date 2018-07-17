Новости
Сейнер «Норд». Фото Госпогранслужбы Украины

Экипаж «Норда» предлагают обменять на украинских моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова предложила обменять команду судна «ЯМК-0041» на экипаж российского сейнера «Норд». Адвокат крымских рыбаков Максим Могильницкий назвал это предложение абсурдным.

Напомним, российские пограничники задержали судно «ЯМК-0041» за незаконный промысел в мае нынешнего года. В настоящее время все пять членов судовой команды находятся в Крыму, расследуется уголовное дело о браконьерстве.

Семьи задержанных рыбаков попросили уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову помочь вернуть их в страну. В свою очередь, омбудсмен обратилась к президенту страны Петру Порошенко с предложением рассмотреть возможность обмена удерживаемого на Украине экипажа судна «Норд» на команду «ЯМК-0041», сообщается на сайте уполномоченного.

Киевский адвокат Максим Могильницкий, защищающий крымских рыбаков, прокомментировал эту новость в «Фейсбуке». «Напомню, что экипаж судна «Норд» - это люди, которые не могут вернуться в Крым, где их ждут семьи, по российским паспортам, - отметил правозащитник. - Не могут, потому что наши органы власти считают их гражданами Украины и требуют обзавестись украинскими паспортами».

По словам адвоката, со времени задержания позиция украинского государства «мутировала самым причудливым образом». Либо украинские власти признают, что рыбаки «Норда» все же являются российскими гражданами, о чем они заявили сразу же, либо омбудсмен просит Петра Порошенко о выдаче России украинских граждан. «Как бы там ни было, а получается абсурд», - подчеркнул Максим Могильницкий.

Как сообщает корреспондент Fishnews, cейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта, капитана судна обвиняют в нарушении порядка въезда и выезда с «оккупированной» территории Крыма. Этот инцидент стал импульсом для обострения российско-украинских отношений по вопросу использования Азовского моря. К настоящему времени в Верховную Раду внесен проект о расторжении договора с Россией об использовании Азовского моря и Керченского пролива, предполагается дальнейшая демаркация морской границы.

Fishnews

  • Сейнер «Норд». Фото Госпогранслужбы Украины
  • Украинское судно «ЯМК-0041» в Крыму. Кадр из репортажа «Пятого канала»
    •
    НазадМетки: браконьерствоуголовное дело
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    Заявительной кампанией в целом довольны

    Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

    Член Совета Федерации от Приморского края

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Отрасли уделяется большое внимание

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

    Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

    Антон БАЖЕНОВ

    «Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

    Генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

    Генеральный директор ООО «Витязь-Авто»

    Алекс РАМАНАУСКАС

    Держим курс на развитие глубокой переработки

    Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Анна РУСОВА

    Начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод»

    Анна РУСОВА

    Нам не обойтись без рыбоводных заводов

    Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ

    Председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна

    Александр ПОЗДНЯКОВ

    Как готовятся к путине на Амуре

    Все интервью

    Личное мнение

    Максим БЕРГЕЛЯ, председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

    Максим БЕРГЕЛЯ

    К лососевой путине на Амуре подошли с серьезными изменениями

    Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

    Партнер юридической фирмы «Инмар»

    Константин ИВАНЧИН

    Конституционный суд на стороне судовладельцев

    Все материалы

    Крупным планом

    Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина. Фото предоставлено ОРКЗ № 55

    Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина

    Сборная команда Камчатского края на Чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (проходил в Южно-Сахалинске). Фото предоставлено группой компаний «Антей»

    «Антей»: социальная ответственность – норма для бизнеса

    С рыбоводного завода на озере Лагунное Южно-Курильский рыбокомбинат отправил в свободное плавание 1,5 млн мальков кеты

    От малька до ПРО

    С 2008 г. камчатские рыбные компании вложили в развитие и модернизацию своих производств более 25 млрд рублей

    Камчатка прибавила в «рыбных» инвестициях

    Все материалы

    События

    В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

    ВАРПЭ утвердила план работы на год

    Национальный стенд Российской Федерации на брюссельской выставке Seafood Expo Global / Seafood Processing Global 2018

    Глобальный рынок оценил российскую рыбу

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.