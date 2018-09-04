04 сентября 2018 года

Людмила Толстова: Норвегия рада предложить рыболовные технологии российскому рынку

Компании РФ могут воспользоваться уже протестированными и готовыми норвежскими решениями в судостроении, рыбопереработке и промысловых технологиях, отмечает руководитель проектов торгового отдела посольства королевства Людмила Толстова.

На Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет в рамках Второго Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге в сентябре, впервые откроются объединенные национальные стенды предприятий. В частности, стенд Королевства Норвегия.

На российском рынке морские компании этой страны работают в основном в рыбопромысловой отрасли, и их можно разделить на три основные группы, рассказала в интервью Fishnews руководитель проектов торгового отдела посольства Норвегии Людмила Толстова. Первая группа - конструкторские бюро. Вторая - производители судовых и береговых фабрик по переработке рыбы. Третья - производители судового и рыбопромыслового оборудования (морозильников, палубного оборудования, пропульсивных систем, тралового оборудования, систем ярусного лова и т.д.).

«Мы относимся с пониманием к планам российских властей о локализации производства оборудования в России, это нормальный ход истории, и норвежцы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу с российскими компаниями», - отметила Людмила Толстова.

По ее словам, российский рынок представляет огромный интерес для Норвегии и норвежцам есть что предложить для отрасли. «Исторически рыболовная отрасль была важна для экономики страны и поэтому технологии постоянно совершенствовались и развивались. Теперь Норвегия рада предложить их российскому рынку», - подчеркнула торговый представитель королевства.

Она обратила внимание, что Норвегия сейчас на пути перехода от экономики, зависимой от нефти, к экономике, основанной на других, более «чистых», видах производства. Таким образом промышленность, ранее направленная только на нефтегазовый сектор, ищет возможности реализации своих технологий на других, смежных рынках, переходя, например, от производства оборудования для платформ к производству морского и судового оборудования.

«Смежное использование технологий дает импульс судостроительному сектору и возможность норвежским компаниям быстро перестроиться и выходить на экспортные рынки. Российские судостроители также от этого только выигрывают: не вкладывая большие средства в исследования и разработки, они могут воспользоваться уже протестированными и готовыми вариантами решений в судостроении, - отметила Людмила Толстова. - Естественно, с поправкой на индивидуальность каждого проекта и его адаптацию к российским реалиям. К этому норвежцы всегда готовы и поэтому стараются в первую очередь наладить диалог с клиентами, чтобы предложить максимально подходящие варианты решения».

Таким же образом, по словам торгового представителя, дело обстоит с рыбоперерабатывающим и промысловым оборудованием. Развитие законов в Норвегии, связанных с переработкой и выловом рыбы, диктует жесткие условия ведения бизнеса и предъявляет серьезные требования к экологической составляющей рыбопереработки, и, соответственно, стимулирует акторов на рынке совершенствовать технологии вылова и переработки.

От участия в выставке норвежские компании ожидают развития уже существующих связей и приобретение новых; закрепления позиций Норвегии как страны высоких и «зеленых» технологий; а также «долгосрочного сотрудничества добрых соседей». «Хотелось бы пожелать удачной работы всем участникам форума, а мы в свою очередь будем рады их видеть на нашем норвежском стенде «H1»», - сообщила Людмила Толстова.

Организатором выставочных мероприятий выступает Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – Fishnews.

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