На Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет в рамках Второго Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге в сентябре, впервые откроются объединенные национальные стенды предприятий. Мы продолжаем серию интервью с представителями стран - участников выставки. Как развивалась рыбная промышленность Норвегии и почему ее разработки открывают большие перспективы для российских компаний, Fishnews рассказала руководитель проектов торгового отдела посольства королевства Людмила Толстова.

- Какое направление для международного сотрудничества в рыбной сфере двух наших стран (экспорт технологий, консалтинг, судостроение, рыбоохрана, обмен научной информацией и др.) вы считаете наиболее перспективным?

- Норвежцы традиционно очень сильны в судостроении, производстве судового и рыбопромыслового оборудования и обладают многими ноу-хау и эксклюзивными технологиями. Норвежцы — это нация мореходов и рыболовов, поэтому правительство уделяет этому направлению много внимания. Современные норвежские технологии основываются на экологичности и энергосбережении, поэтому в разговорах о новых технологиях очень часто звучит выражение «устойчивое развитие». Предметом обсуждения является и то, что движет экономику королевства вперед и каким видят будущее норвежцы, в том числе и в отрасли судостроения. Об этом мы и хотели бы рассказать на круглом столе, который организуем в рамках форума.

В этом смысле российские и норвежские разработки ведутся в близких направлениях, интересны и безэкипажные суда, полностью электрические суда и суда, использующие в качестве топлива сжиженный природный газ.

На российском рынке морские компании Норвегии работают в основном в рыбопромысловой отрасли, и их можно разделить на три основные группы:

1) конструкторские бюро;

2) производители судовых и береговых фабрик по переработке рыбы;

3) производители судового и рыбопромыслового оборудования (морозильники, палубное оборудование, пропульсивные системы, траловое оборудование, системы ярусного лова и т.д.).

Мы относимся с пониманием к планам российских властей о локализации производства оборудования в России, это нормальный ход истории, и норвежцы готовы к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу с российскими компаниями. Норвегия уже прошла подобный путь применительно к нефтегазовой отрасли и сейчас является одним из мировых лидеров в производстве оборудования для морской добычи нефти и газа. А ведь еще в конце 1960-х годов такое оборудование в Норвегии вообще не производилось.

- Насколько российский рынок интересен и важен для производителей промыслового и рыбоперерабатывающего оборудования Норвегии?

- Российский рынок представляет огромный интерес для Норвегии и норвежцам есть что предложить для отрасли. Как уже упоминалось ранее, исторически рыболовная отрасль была важна для экономики страны и поэтому технологии постоянно совершенствовались и развивались. Теперь Норвегия рада предложить их российскому рынку.

Устойчивое развитие не заканчивается и не ограничивается одной страной. Чтобы мир был экологически безопасным, все должны двигаться в одном направлении. Норвегия сейчас на пути перехода от экономики, зависимой от нефти, к экономике, основанной на других, более «чистых», видах производства. Таким образом промышленность, ранее направленная только на нефтегазовый сектор, ищет возможности реализации своих технологий на других, смежных рынках, переходя, например, от производства оборудования для платформ к производству морского и судового оборудования.

Смежное использование технологий дает импульс судостроительному сектору и возможность норвежским компаниям быстро перестроиться и выходить на экспортные рынки. Российские судостроители также от этого только выигрывают: не вкладывая большие средства в исследования и разработки, они могут воспользоваться уже протестированными и готовыми вариантами решений в судостроении. Естественно, с поправкой на индивидуальность каждого проекта и его адаптацию к российским реалиям. К этому норвежцы всегда готовы и поэтому стараются в первую очередь наладить диалог с клиентами, чтобы предложить максимально подходящие варианты решения.

Таким же образом дело обстоит и с рыбоперерабатывающим и промысловым оборудованием. Развитие законов в Норвегии, связанных с переработкой и выловом рыбы, диктует жесткие условия ведения бизнеса и предъявляет серьезные требования к экологической составляющей рыбопереработки, и, соответственно, стимулирует акторов на рынке совершенствовать технологии вылова и переработки.

- Можно ли сказать, что рыбная отрасль Норвегии сделала ставку на рыбоводство, или добыча дикой рыбы норвежскими рыбаками продолжает расти?



- Рыбная отрасль играет очень большую роль в экономике Норвегии и поставки за рубеж рыбы и морепродуктов являются большой статьей дохода от экспорта, это касается и дикой рыбы, и аквакультурной. В 2017 году Норвегия экспортировала 2,6 миллиона тонн рыбы и морепродуктов, 38% от этого объема пришлось на дикую рыбу и 62% на продукцию аквакультуры. При определенном развитии технологий, развитии рынков и политических условий, Норвегия видит пути увеличения экспорта за счет роли рыбоводства.



К сожалению, добыча дикой рыбы имеет свои пределы, обусловленные возможностями естественного воспроизводства ресурсов Мирового океана. В этой сфере на первый план выходит международное и научно обоснованное использование ресурсов, позволяющее максимизировать добычу. В этой связи уже много лет существует совместное норвежско-российское сотрудничество по контролируемому использованию основных морских ресурсов Баренцева моря, что представляет собой прекрасный пример заботы о биоресурсах и устойчивого развития. Тем не менее существенного роста добычи ожидать не приходится.

Рыбоводство также имеет свои ограничения, но они другие. В первую очередь это ограничения рынка и влияние экологических факторов. Но возможностей для роста производства здесь гораздо больше.

- Готовы ли экспортеры рыбы и морепродуктов Норвегии восстановить свое присутствие на рынке России в случае отмены санкций ?

- Норвежские экспортеры в течение всего времени показывали гибкость и способность приспособиться к любым условиям на различных рынках. И хотя за это время экспортеры переориентировались на европейские рынки, нашли новые ниши в Азии и Америке, Норвегия безусловно готова восстановить свое присутствие и в России.

– Что вы ожидаете от участия в Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге?

- Мы надеемся на развитие уже существующих связей и приобретение новых; на закрепление позиций Норвегии как страны высоких и «зеленых» технологий; а также на долгосрочное сотрудничество добрых соседей. Хотелось бы пожелать удачной работы всем участникам форума, а мы в свою очередь будем рады их видеть на нашем норвежском стенде «H1». Спасибо.

Fishnews

Август 2018 г.