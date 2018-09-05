05 сентября 2018 года

Общественный совет при СКТУ обновляется раньше срока

Началось досрочное формирование нового состава общественного совета при Сахалино-Курильском теруправлении Росрыболовства. От кандидатов требуется российское гражданство, знания и опыт (от 1 года) в рыбохозяйственной сфере, а также отсутствие конфликта интересов.

О формировании общественного совета Fishnews сообщили в пресс-службе теруправления. Прежний состав был сформирован в сентябре 2017 г. на трехлетний срок. Тогда в состав совета вошли восемь членов, руководителем позднее избрали директора ООО «Экарма-Сахалин» Светлану Харитонову.

Согласно положению об общественном совете, это постоянно действующий совещательно-консультативный орган общественного контроля. Его решения носят рекомендательный характер. К компетенции совета относятся экспертиза общественных инициатив, проведение слушаний, рассмотрение важнейшие вопросы в сфере деятельности СКТУ.

Напомним, в апреле был обновлен состав Общественного совета при Росрыболовстве.

Fishnews