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Общественный совет продолжит работу в новом составе

Глава Росрыболовства Илья Шестаков утвердил новый состав Общественного совета при федеральном агентстве. В совет вошли 28 человек.

Ответственным секретарем общественного совета назначен замруководителя ведомства Василий Соколов. Отбор кандидатов проводили Общественная палата РФ и Экспертный совет при Правительстве России в рамках своих квот (21 человек – Общественная палата и 7 человек – экспертный совет).

Как сообщает корреспондент Fishnews, Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству – постоянно действующий совещательно-консультативный орган общественного контроля. Он призван рассматривать проекты разрабатываемых с участием ФАР значимых нормативно-правовых актов, следить за качеством оказания госуслуг и реализацией контрольно-надзорных функций, наблюдать за антикоррупционной и кадровой работой и т.д.

Первое заседание совета должно состояться не позднее 30 дней со дня утверждения нового состава. На встрече изберут председателя и его заместителей, обсудят формирование плана работы на вторую половину 2018 г., определят приоритетные направления с учетом рекомендаций правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства.

В Росрыболовстве обратили внимание, что состав общественного совета сформирован и будет работать в новом правовом поле. В апреле 2018 г. правительственная комиссия одобрила изменения в Стандарт деятельности общественного совета при федеральном органе исполнительной власти. В частности, срок полномочий совета увеличен с двух до трех лет.

Приказ о составе совета смотрите в прикрепленном файле .

Fishnews
НазадМетки: правительственная комиссияправительстворосрыболовство
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