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Рыбацкая деревня в Таиланде. Фото с сайта ru.dreamstime.com

Таиланд составил «белый список» рыбацких судов

Правительство Таиланда внесло в специальный перечень рыболовный флот королевства, ведущий промысел на законных основаниях. Кроме того, власти обещали убрать 779 затонувших судов, мешающих судоходству.

Вице-премьер Таиланда генерал Чатчай Сарикуля рассказал о важных мерах, принятых для борьбы с ННН-промыслом. Одной из них стало составление списка законопослушных рыбаков, говорится в пресс-релизе МИД королевства.

По словам Чатчая Сарикули, в 2016 г. сотрудники различных ведомств, имеющих отношение к мореплаванию и рыболовству, проинспектировали и идентифицировали весь рыбацкий флот в стране. В результате появился перечень из 10 743 рыболовных судов, ведущих промысел на законных основаниях. Этот «белый список» был размещен в широком доступе.

В правительстве считают создание такого перечня большим достижением в области борьбы с браконьерством и надеются использовать список для управления размерами флота и контроля над использованием морских биоресурсов. Как сообщает корреспондент Fishnews, список планируется обновлять ежедневно, в перспективе - в реальном времени.

Кроме того, специальное обследование выявило в акваториях всех 22 провинций королевства в общей сложности 779 затонувших плавсредств, препятствующих безопасному судоходству. Чиновники потребовали от владельцев убрать «подводный флот» в течение 30 дней, иначе этим займется правительство.

В апреле 2015 г. Евросоюз выписал Таиланду «желтую карточку» за недостаточную борьбу с ННН-промыслом. На принятие активных мер государству дали полгода. При худшем варианте («красной карточке») поставки таиландских рыбы и морепродуктов могут быть прекращены.

Меры были приняты, но свою «желтую карточку» Европа так и не отменила. В феврале 2018 г. Чатчай Сарикуля заявил, что в связи с новыми шагами королевство скоро сможет объявить себя свободным от ННН-промысла.

Однако Евросоюз по-прежнему не намерен отзывать предупреждение. В ходе инспекции представители ЕС нашли несоответствия в классификации рыболовецких судов. Кроме того, европейцы ожидали увидеть, что новые законы и директивы властей в области рыболовства реально исполняются на практике. В середине мая королевству дали срок в четыре месяца на исправление ситуации.

Fishnews
НазадМетки: браконьерствоправительство
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