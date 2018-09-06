06 сентября 2018 года

Ильмень продолжают чистить

В Новгородской области проходит второй этап мелиоративных мероприятий на озере Ильмень. Главная цель этих работ - улучшение условий для развития и нагула рыбной молоди.

Ильмень - это основной промысловый водоем региона, где ежегодно добывают до 2 тыс. тонн рыбы. Решение о расчистке поймы озера и устьев рек Ниша, Ловать, Мста, Шелонь было принято по итогам поездки президента Владимира Путина в Новгородскую область в сентябре 2016 г., а в январе 2017 г. этот вопрос вновь обсуждался на встрече главы государства с рыбаками. В феврале прошлого года в Новогородской области началась подготовка к мелиоративным работам.

По результатам 2017 г. от ивняка и болотной травы было расчищено более 40 га на озерах Никольское и Игуменское в Мстинской пойме. По данным представителей новгородского отделения ГосНИОРХ, именно здесь нерестится ценная рыба – судак, щука и окунь, но из-за обмеления и зарастания кустарниками нерестилищ размножение промысловых видов затруднено. Мелиорацию проводят специалисты Северо-Западного филиала Главрыбвода под контролем сотрудников Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, в этом году планируется удалить водную растительность в месте слияния рек Мста, Плотница, Большая Гнилка, озере Колодежское, устьях рек Лопань и Ниша, а также провести дноуглубительные работы в районе реки Ниша.

Рыбохозяйственная мелиорация на пойменных участках Ильменя будет проходить вплоть до наступления морозов. Такое решение приняли на очередном совещании специальной рабочей группы. Всего, согласно разработанной ГосНИОРХ программе, мероприятия рассчитаны на пять лет.

Fishnews