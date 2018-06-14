14 июня 2018 года

Бассейн Ильменя почистят от ила

В пойме озера Ильмень и устьях рек Ниша, Ловать, Мста и Шелонь в этом году проведут рыбохозяйственную мелиорацию. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал еще в сентябре 2016 г.

Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам проведения мелиорации провел в Новогородской области заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Участие в совещании приняли руководители Северо-Западного теруправления ведомства новгородского отделения ГосНИОРХ, Северо-Западного филиала Главрыбвода, представители регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, а также главы рыбодобывающих предприятий.

Специалисты отметили, что главная цель мелиорации - улучшение условий для развития и нагула рыбной молоди рыб. Как сообщили Fishnews в пресс-службе СЗТУ, запланированные мероприятия включают расчистку протоков, устьев и русел рек от заиления, наносов песка и грунта.

«В настоящее время озеро Ильмень представляет собой водоем, исчезающий под воздействием вековых процессов заиливания и заноса его ложа речными наносами. За год в водоем оседает слой ила толщиной 5-5,5 см. Ил на дне способствует круговороту биогенных элементов, но если толщина слоя ила превышает 20 см, ухудшается кормовая база рыб, растет численность естественных врагов и конкурентов, возрастает частота заболеваемости рыб», - рассказал и.о. директора новгородского отделения ГосНИОРХ Алексей Коротин.

Заиление озерков и стариц, прилегающих к водоему, по мнению специалистов, приводит к сокращению нерестовых площадей, ухудшению условий нереста и нагула молоди светолюбивых рыб. Преграды, образующиеся в дельтах рек, нарушают водообмен озера, ухудшаются его гидрологический и гидрохимический режимы.

По словам Андрея Яковлева, планируется установить стационарный пост с круглосуточным дежурством инспекторов рыбоохраны для своевременного и эффективного контроля мелиоративных работ.

Решение о проведении мелиорации было принято по итогам поездки президента России Владимира Путина в Новгородскую область в сентябре 2016 г., а в январе 2017 г. этот вопрос вновь обсуждался на встрече президента с рыбаками. В феврале прошлого года в Новогородской области началась подготовка к мелиоративным работам.

Согласно озвученному на последнем совещании отчету, в 2017 г. на озерах Никольское и Игуменское выкосили 44 га водной растительности.

Fishnews