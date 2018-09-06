06 сентября 2018 года

Анивская горбуша продолжит радовать рыбаков

Период промысла в заливе Анива (от мыса Анива до мыса Крильон) продлили до 10 сентября. Такое решение приняла комиссия по анадромным Сахалинской области в связи с продолжающимися подходами горбуши.

Вопрос рассмотрели на заседании комиссии 5 сентября, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, в конце августа «красная» путина в заливе Анива уже продлевалась - до 5 сентября.

Для заполнения нерестилищ комиссия установила период пропуска производителей горбуши - с 6 сентября до 10 сентября включительно – на двух участках. Первый - от 1 км севернее реки Мраморная до 1 км южнее реки Островка, второй - от 1 км севернее реки Игривая до мыса Крильон.



Fishnews