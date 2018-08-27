27 августа 2018 года

На Сахалине продлили сроки лососевой путины

Региональная комиссия по анадромным приняла решение отодвинуть срок окончания лососевой путины на большей части побережья Сахалина и в северной части Курильской гряды.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в связи с продолжающимися подходами горбуши комиссия продлила ее вылов до 10 сентября на северо-западном Сахалине (от мыса Погиби до мыса Елизаветы) и на северо-восточном Сахалине (от мыса Терпения до мыса Елизаветы) за исключением района от 15 км южнее до 15 км севернее пролива Анучина и в Ныйском заливе.

Промысел горбуши в заливе Анива (от мыса Анива до мыса Крильон) продлен до 5 сентября в связи с поздними подходами.

Кроме того, в связи с продолжающимися подходами и увеличением объемов вылова горбуши в Северо-Курильской зоне решено продлить срок вылова лососей в Северо-Курильской зоне и Камчатско-Курильской подзоне до 10 сентября.

Ранее сроки лососевой путины в Сахалинской области были установлены в июне.

Fishnews