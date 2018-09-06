06 сентября 2018 года

Статье о контрабанде расширили применение

Правительство РФ внесло изменения в список видов продукции из водных биоресурсов, незаконное перемещение которой через границу попадает под статью Уголовного кодекса о контрабанде.

Правительство выпустило постановление от 31 августа 2018 г. № 1031, предусматривающее изменение перечня стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ. Она, напомним, предусматривает ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.

Теперь в список входят «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные» (коды ТН ВЭД 0302 – 0308) и «Готовые продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных биоресурсов» (1604 – 1605), сообщает корреспондент Fishnews.

Как отмечали разработчики поправок, недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности для занижения таможенной стоимости осуществляют частичную переработку водных биоресурсов и классифицируют свои товары, например, как готовую продукцию из рыбы. Теперь перечень дополнен продуктами рыбопереработки.

Fishnews