16 апреля 2018 года

Министерство предложило путь борьбы с рыбной контрабандой

Минсельхоз предлагает существенно расширить список видов продукции из водных биоресурсов, незаконное перемещение которой через границу попадает под статью УК РФ о контрабанде.

Статья 226.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. Их перечень утвержден постановлением Правительства России от 13 сентября 2012 г. № 923, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас в список включены «Рыба, ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные» (позиции ТН ВЭД ТС 0302 - 0303, 0306 – 0308); «Мясо и продукты из мяса осетровых рыб, икра осетровых рыб» (1604 19 971 0, 1604 20 901 0, 1604 31 000 0).

В Министерстве сельского хозяйства считают, что перечень надо дополнить продуктами переработки – это поможет в борьбе с незаконным вывозом.

В пояснительной записке к проекту изменений отмечено, что недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности для занижения таможенной стоимости осуществляют частичную переработку водных биоресурсов. И в результате классифицируют свои товары как готовые продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных (товарные позиции 1604, 1605 ТН ВЭД ЕАЭС), а также филе рыбное и прочее мясо рыб, включая фарш (товарная позиция 0304 ТН ВЭД ЕАЭС); рыба сушеная, соленая или в рассоле, копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке (товарная позиция 0305 ТН ВЭД ЕАЭС) из других видов водных биологических ресурсов.

В частности, сторонники изменений ссылаются на случаи с лососем: «Существуют примеры занижения стоимости продукции из рыбы лососевых пород (кижуча, нерки, чавычи), произведенной на территории Российской Федерации, в последующем экспортируемой в иностранные государства и ее продажи по цене, в разы превышающей заявленную в Российской Федерации».

Предлагается предусмотреть, что к стратегически важным ресурсам относятся «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (товарные позиции 0302 – 0308), «Готовые продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных» (1604 – 1605).

Принятие проекта постановления позволит повысить ответственность за незаконное перемещение через границу водных биоресурсов и продукции из них, говорится в сопроводительных материалах.

Fishnews