07 сентября 2018 года

Сети вытянули на таможне

Саратовские таможенники задержали крупную партию китайских рыболовных сетей, которую пытались ввезти из Казахстана. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Запрещенные к ввозу орудия лова обнаружили в транспортном средстве, следующем из сопредельной республики. Всего изъято 7 254 сети, сообщили Fishnews в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию). Максимальное наказание по ней для юридических лиц - административный штраф в 300 тыс. рублей с конфискацией.

Несмотря на запрет импорта синтетических сетей, они по-прежнему находятся в свободной продаже и фигурируют в приговорах по фактам незаконного вылова. В июле проблему обсудили в Приморском крае. «Де-юре у нас барьер есть только на ввозе, - обратил внимание руководитель теруправления Росрыболовства Андрей Гинкель. - Только таможенные органы могут изымать сети при обнаружении, согласно тому описанию, которое указано в постановлении правительства. Если находят – изымают. Когда мы обнаруживаем сети на воде, мы их тоже изымаем».

По словам Андрея Гинкеля, Федеральное агентство по рыболовству неоднократно инициировало рассмотрение законопроекта о запрете реализации синтетических сетей на территории РФ. Но каждый раз и Минэк, и Минпромторг предложение отклоняли, увидев в нем препятствие для развития свободного бизнеса, отметил глава теруправления.

Fishnews