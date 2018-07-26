26 июля 2018 года

Браконьеров продолжают снабжать любимыми орудиями

Несмотря на запрет импорта синтетических сетей, они по-прежнему находятся в свободной продаже и фигурируют в приговорах по фактам незаконного вылова. На проблему обратили внимание в Приморском крае.

Приморское теруправление Росрыболовства 25 июля провело встречу-обсуждение, посвященную правоприменительной практике. В частности, поднимался вопрос о использованию синтетических полимерных сетей.

Представитель Ассоциации добытчиков минтая Наталья Казакова рассказала, что АДМ проанализировала приговоры по уголовным делам о браконьерстве, вынесенные за последние три года. Почти во всех судебных актах по незаконной добыче лососевых видов рыб указано, что преступление совершено запрещенным орудием лова – сетью.

Так, в 2015 г. суды Камчатского края рассмотрели и вынесли приговоры по 41 делу, возбужденному по статье 256 УК РФ. Из них в 39 делах фигурирует синтетическая жилковая сеть. Из 22 уголовных дел, рассмотренных судами Магаданской области в 2015 г., в 14 случаях браконьерский промысел осуществлялся с применением жилковых сетей. Такая же ситуация наблюдались и в последующие годы.

«Сегодня сложилась любопытная ситуация, когда, несмотря на действие закона, синтетические сети ввозят в страну и беспрепятственно продают всем желающим», - отметила Наталья Казакова. Она попросила рассказать, какие меры принимает Росрыболовство, чтобы изъять такие орудия лова из оборота.

Руководитель территориального управления Андрей Гинкель напомнил, что использование синтетических сетей ограничивается двумя правовыми актами: постановлением правительства о запрете на их ввоз и правилами рыболовства. «Де-юре у нас барьер есть только на ввозе. Только таможенные органы могут изымать сети при обнаружении, согласно тому описанию, которое указано в постановлении правительства. Если находят – изымают. Когда мы обнаруживаем сети на воде, мы их тоже изымаем», – рассказал глава ТУ.

По словам Андрея Гинкеля, Федеральное агентство по рыболовству неоднократно инициировало рассмотрение законопроекта о запрете реализации синтетических сетей на территории РФ. Но каждый раз и Минэк, и Минпромторг предложение отклоняли, увидев в нем препятствие для развития свободного бизнеса, отметил руководитель теруправления.

Fishnews