07 сентября 2018 года

На западе Камчатки закрывать путину начнут с Тигильского района

На десяти реках и двух лиманах Тигильского района Камчатского края «красная» путина закроется 15 сентября. Такое решение вынесла региональная комиссия по анадромным по результатам доклада об освоении объемов кижуча.

Согласно протоколу заседания, с 15 сентября нельзя будет добывать лососей на реках Лесная, Палана, Кахтана, Воямполка (Матерая), Тигиль, Сопочная, Ковран, Морошечная, Хайрюзова, Белоголовая, а также в лиманах рек Хайрюзова и Белоголовая, сообщает корреспондент Fishnews. Все реки расположены в Тигильском районе и впадают в Охотское море.

Напомним, что в Тигильском районе (за исключением трех рек) путина стартовала с 1 июня - раньше всех остальных территорий на западном побережье полуострова.

В прошлом году промышленный лов лососей на реках во всех районах Камчатки закончился к 22 сентября, в путину-2016 – к 27 сентября.

Fishnews