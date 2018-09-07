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Второй Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге с 13 по 15 сентября

Рыбная выставка удивит цифровыми технологиями

Участники и гости Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий смогут испытать уникальные ощущения – погрузиться в океан на виртуальном батискафе и увидеть обитателей подводного мира.

На Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая открывается 13 сентября параллельно со вторым Международным рыбопромышленным форумом в Санкт-Петербурге, впервые будет использовано интеллектуальное мультимедийное оборудование, специально созданное ведущими российскими разработчиками медиаконтента.

Во входной зоне посетители выставки смогут принять участие в интерактивной экскурсии по ведущим предприятиям российской рыбной отрасли. На трех больших экранах будут транслироваться фотоснимки и инфографика об истории, достижениях и перспективах Южно-Курильского рыбокомбината, рыболовецкого колхоза «Восток-1», Карельского рыболовного флота и Русской рыбопромышленной компании. А специалисты предприятий подробнее расскажут о производственных возможностях компаний, судах и рыбопродукции.

Как сообщили Fishnews в оргкомитете мероприятия, главным мультимедийным объектом Seafood Expo Russia станет интерактивный тоннель, ведущий к основной экспозиции. Внутри тоннеля гости выставки попадут в подводный мир и увидят его обитателей, реагирующих – благодаря специальным датчикам – на движения людей. Кроме того, в тоннеле можно будет изучить инфографику о Карельском рыболовном флоте и старейшем российском рыбопромышленном предприятии - Озерновском рыбоконсервном заводе № 55, который в этом году отмечает 90-летие.

В выставочном павильоне на стендах предприятий будут установлены сенсорные панели, позволяющие посмотреть видеопрезентацию компании, фото- и видеогалерею, контактную информацию. А в зоне стенда рыболовецкого колхоза «Восток-1» все желающие с помощью технологий виртуальной реальности смогут оказаться внутри батискафа и совершить погружение в океан.

Современные технологии и оборудование будут задействованы и представителями отраслевой науки. На стенде ВНИРО при поддержке Росрыболовства будет организована 3D-презентация проекта «12 столетий рыболовства России» – интерактивная мультимедийная экспозиция, состоящая из нескольких разделов по историческим и тематическим периодам, объединенных единым сюжетом.

С помощью специальных VR-очков гости выставки смогут пройти путь от начала рыболовства на Руси до наших дней, узнать о значении рыбного промысла для развития страны и ее населения, способах ловли и технологиях переработки, исторических персонажах и современниках, перспективах рыболовства в XXI веке.

Мультимедийный контент мероприятия обеспечивает оператор выставки - Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – Fishnews.

Второй Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Санкт-Петербурге с 13 по 15 сентября в КВК «Экспофорум».

Fishnews
НазадМетки: выставкаросрыболовство
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